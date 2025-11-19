Трудовые мигранты: сколько иностранцев приехало на работу в Украину во время войны

Обязательная мобилизация и выезд украинцев за границу сказались на рынке труда. Чиновники заявляют о необходимости ввоза в Украину миллионов трудовых мигрантов. Портал "Комментарии" узнал, сколько трудовых мигрантов было завезено в Украину в 2021-2025 годах и из каких стран приезжает больше всего граждан.

Мигранты. Фото портал "Комментарии"

В Государственной миграционной службе Украины предоставили информацию о количестве видов на временное проживание в Украине, выданных иностранцам и лицам без гражданства в связи с трудоустройством за период с 01.01.2021 по 31.10.2025.

Так были выданы соответствующие виды в:

2021 году – 12883,

2022 году – 3173,

2023 году – 2714,

2024 году – впервые – 2639, в порядке обмена – 1229

2025 году – впервые 2552, в порядке обмена 1531

По данным ГМС, больше всего видов на временное проживание в 2021-2025 годах получили граждане Турции — в:

2021 году – 2619,

2022 году – 571,

2023 году – 628,

2024 году – 774,

2025 году – 721.

В Государственной миграционной службе пояснили: “Согласно части четвертой статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" иностранцы и лица без гражданства, которые согласно закону прибыли в Украину для трудоустройства или заключения гиг-контракта или во время пребывания на законных основаниях на территории Украины в случае, предусмотренном частью в Украине и вид на временное проживание в Украине считаются такими, которые на законных основаниях находятся на территории Украины на период работы в Украине”.

В Государственной службе занятости по официальному запросу "Комментариев" сообщили, сколько разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства было выдано в 2021-2025 годах. Так, в:

2021 году – 16275 разрешений,

2022 году – 3912 разрешений;

2023 году – 3015 разрешений;

2024 году – 4720 разрешений;

за 9 месяцев 2025 года – 5158 разрешений.

Количество работодателей, подавших заявления по оформлению разрешений:

в 2021 году – 19585;

в 2022 году – 3288;

в 2023 году – 3071;

в 2024 году – 2773;

за 9 месяцев 2025 года – 2656.

В разрезе стран в Государственной службе занятости предоставили следующую информацию

Следует отметить, что несмотря на заявления и опасения относительно массового ввоза трудовых мигрантов, текущая ситуация еще не отражает даже довоенных тенденций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменяются требования к айтишникам.



