Трудовые мигранты: сколько иностранцев приехало на работу в Украину во время войны

Кречмаровская Наталия
Обязательная мобилизация и выезд украинцев за границу сказались на рынке труда. Чиновники заявляют о необходимости ввоза в Украину миллионов трудовых мигрантов. Портал "Комментарии" узнал, сколько трудовых мигрантов было завезено в Украину в 2021-2025 годах и из каких стран приезжает больше всего граждан.
Мигранты. Фото портал "Комментарии"
В Государственной миграционной службе Украины предоставили информацию о количестве видов на временное проживание в Украине, выданных иностранцам и лицам без гражданства в связи с трудоустройством за период с 01.01.2021 по 31.10.2025.
Так были выданы соответствующие виды в:
2021 году – 12883,
2022 году – 3173,
2023 году – 2714,
2024 году – впервые – 2639, в порядке обмена – 1229
2025 году – впервые 2552, в порядке обмена 1531
По данным ГМС, больше всего видов на временное проживание в 2021-2025 годах получили граждане Турции — в:
2021 году – 2619,
2022 году – 571,
2023 году – 628,
2024 году – 774,
2025 году – 721.
В Государственной службе занятости по официальному запросу "Комментариев" сообщили, сколько разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства было выдано в 2021-2025 годах. Так, в:
2021 году – 16275 разрешений,
2022 году – 3912 разрешений;
2023 году – 3015 разрешений;
2024 году – 4720 разрешений;
за 9 месяцев 2025 года – 5158 разрешений.
Количество работодателей, подавших заявления по оформлению разрешений:
в 2021 году – 19585;
в 2022 году – 3288;
в 2023 году – 3071;
в 2024 году – 2773;
за 9 месяцев 2025 года – 2656.
В разрезе стран в Государственной службе занятости предоставили следующую информацию
Следует отметить, что несмотря на заявления и опасения относительно массового ввоза трудовых мигрантов, текущая ситуация еще не отражает даже довоенных тенденций.
