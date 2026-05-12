Трудовые мигранты "покоряют" Украину: сколько иностранцев завезли в 2026 году

В Украине возникла острая нехватка работников — специалисты выехали за границу или присоединились к Силам обороны. Поэтому одним из рассматриваемых и уже внедряемых решений — завоз трудовых мигрантов. Вопрос острый, дискуссионный, однако, количество граждан из других стран в украинских городах увеличивается. Портал "Комментарии" узнал, сколько трудовых мигрантов было завезено в Украину с начала 2026 года.

На официальный журналистский запрос в Государственном центре занятости сообщили, что иностранцы и лица без гражданства имеют право проводить в Украине инвестиционную, внешнеэкономическую и другие виды деятельности согласно действующему законодательству. Такое право предусмотрено статьей 42 Закона Украины "О занятости населения".

"Работодатели имеют право на применение труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины на основании разрешения, выдаваемого им региональными подразделениями Государственной службы занятости", — отметили в Центре.

Также объяснили, что Государственная служба занятости не формирует миграционную политику и не привлекает иностранцев для работы в Украине. Функция Службы – обеспечить прозрачный и законный механизм трудоустройства в случае, если работодатель принял соответствующее решение.

"Служба предоставляет ему административную услугу — оформление разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства", — говорится в сообщении.

В Государственном центре занятости сообщили, что по имеющейся у них информации, в период с 1 января по 1 мая 2026 года подразделениями службы занятости в целом было

оформлено 3 554 разрешения, из них:

2 845 – выдано разрешений,

709 – продлено действие разрешений.

Уточняют, что такие разрешения выдавались во всех областях Украины и Киеве.

Отметим, что в 2025 году в Государственной службе занятости по официальному запросу "Комментариев" сообщили , сколько разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства было выдано в 2021-2025 годах. Да, в:

2021 году – 16275 разрешений,

2022 году – 3912 разрешений;

2023 году – 3015 разрешений;

2024 году – 4720 разрешений;

за 9 месяцев 2025 года – 5158 разрешений.

