Скільки треба працювати і заробляти, щоб отримувати 11 000 грн пенсії — розрахунок для 2025 року

Українці, які планують вийти на пенсію у 60 років у 2025 році, мають знати: для цього потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Водночас сам стаж — не єдиний фактор. Щоб пенсійна виплата становила 11 000 гривень, потрібен ще й високий рівень офіційної зарплати — не менше 31 400 грн на місяць.

Офіційна зарплата понад 31 тис. грн дозволяє розраховувати на пенсію в 11 тисяч

Про це повідомляє "Радіо Трек" із посиланням на дані Пенсійного фонду.

Йдеться про стандартні умови виходу на пенсію — без урахування додаткових пільг (наприклад, для ветеранів, донорів, осіб з інвалідністю тощо). Якщо у людини немає достатнього стажу, пенсійний вік автоматично підвищується.

Графік залежності віку виходу на пенсію від стажу у 2025 році:

32 роки і більше — пенсія у 60 років

22–31 роки — пенсія у 63 роки

15–21 рік — пенсія у 65 років

Скільки саме отримуватиме людина, можна приблизно підрахувати за допомогою пенсійного калькулятора на сайті ПФУ. Розмір пенсії залежить від співвідношення власної зарплати до середньої в країні, тривалості стажу, а також чинного коефіцієнта страхових внесків.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Верховна Рада готує масштабну реформу системи пільгового проїзду. У профільному парламентському Комітеті з питань соціальної політики розглянули законопроєкт №5651-2, який передбачає запровадження електронного квитка та централізованого обліку усіх перевезень пільгових категорій громадян.

Крім того, як стало відомо, у грудні деякі українські пенсіонерки побачать у виплатах додаткові близько 870 гривень. Пенсійний фонд підтвердив: надбавку отримають багатодітні матері, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.