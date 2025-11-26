Жінкам додадуть по 870 грн до пенсії: Пенсійний фонд оголосив, кому нарахують гроші вже наступного місяця

У грудні деякі українські пенсіонерки побачать у виплатах додаткові близько 870 гривень. Пенсійний фонд підтвердив: надбавку отримають багатодітні матері, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку. Це — державне визнання їхньої праці, яку роками недооцінювали.

Багатодітні матері отримають додаткову пенсійну надбавку вже у грудні.

Підвищення можуть оформити й батьки, якщо саме вони або подружжя разом виховували п’ятьох дітей — норма однаково діє для обох.

Щоб отримати надбавку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду з базовим пакетом документів: паспортом, ІПН, свідоцтвами про народження дітей та паперами, що підтверджують страховий стаж. Після подання заяви виплата призначається з наступного місяця, але тим, хто встиг донести документи у листопаді, гроші надійдуть уже в грудні.

Паралельно діють інші види доплат — для людей, які потребують догляду, за понаднормовий стаж та вікові надбавки для літніх українців. Але саме ця виплата залишається найсуттєвішою для багатодітних сімей, яких у країні стає дедалі менше.

