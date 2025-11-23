У парламенті наполягають на збільшенні окладів учителів до трьох мінімальних зарплат — це майже 26 тисяч гривень

В Україні знову розгорілася дискусія щодо зарплат учителів — і цього разу масштаби претензій значно серйозніші. Народні депутати з Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій заявили, що педагоги в 2026 році мають отримувати не "копійчані" надбавки, а повноцінне підвищення — щонайменше до трьох мінімальних зарплат, тобто 25 941 гривні. Про це повідомляє "Мережа".

У Раді вимагають різкого підвищення зарплат педагогам

Голова профільного комітету Сергій Бабак заявив, що під час фінального узгодження держбюджету уряд відхилив правку, яка й передбачала суттєве зростання оплати праці педагогів. Причина, за версією Кабміну, банальна: на це нібито треба додаткові 20 мільярдів гривень.

Але депутат наполягає: реальна додаткова потреба значно менша — 7,42 млрд грн, і це всього 0,15% державного бюджету. Адже майже половина цих коштів одразу повертається назад у бюджет у вигляді ПДФО, ЄСВ та військового збору.

Бабак також нагадав про кричущу ситуацію з оплатою праці молодих педагогів. Сьогодні вчитель "на руки" при типовому навантаженні отримує 8162 гривні, і навіть після урядових підвищень з 2026 року оклади зростуть лише до 9740–10 845 гривень. Натомість за пропонованою формулою педагог отримував би майже 20 тисяч гривень чистими.

У Комітеті кажуть: якщо держава щороку готує понад 10 тисяч нових учителів, то має створити умови, щоб ці люди не тікали з професії вже після першого року роботи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у проєкті держбюджету уряд закладає нове підвищення мінімальної зарплати. Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн до оподаткування, а "чистими" працівник отримує близько 6160 грн. У 2026 році уряд планує підвищити мінімалку до 8647 грн, що означає близько 6658 грн "на руки". Тобто заробіток фактично зросте приблизно на 498 грн — цього вистачить лише для часткової компенсації інфляції.