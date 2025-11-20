«Мінімалка» росте — зарплати ні: скільки українці реально отримають «на руки» у 2026 році

Уряд уже представив проєкт державного бюджету на 2026 рік, де визначено прогнозоване підвищення мінімальної зарплати. Попри формальне збільшення, реальний приріст доходів для працівників, які отримують "мінімалку", залишатиметься незначним.

«Мінімалка» зросте, але чи стане легше жити – українцям показали реальні цифри на 2026 рік

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн до оподаткування, а "чистими" працівник отримує близько 6160 грн.

У 2026 році уряд планує підвищити мінімалку до 8647 грн, що означає близько 6658 грн "на руки". Тобто заробіток фактично зросте приблизно на 498 грн — цього вистачить лише для часткової компенсації інфляції.

Зростання мінімальної зарплати традиційно збільшує податкові надходження до бюджету, адже збільшується база оподаткування. Однак роботодавці — особливо представники малого бізнесу — можуть отримати додаткове навантаження на фонд оплати праці.

Економісти наголошують: у воєнний період важко прогнозувати точний ефект від підвищення. Додаткові витрати бізнесу можуть частково перекластися на ціни або зменшення найму.

Заплановане зростання мінімальної зарплати не забезпечить реального покращення добробуту. Сума, яку українці отримують "на руки", збільшиться несуттєво — фактично лише для покриття подорожчання базових товарів і послуг.

