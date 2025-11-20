logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство робота і кар'єра «Мінімалка» росте — зарплати ні: скільки українці реально отримають «на руки» у 2026 році
commentss НОВИНИ Всі новини

«Мінімалка» росте — зарплати ні: скільки українці реально отримають «на руки» у 2026 році

У проєкті держбюджету уряд закладає нове підвищення мінімальної зарплати. Ми з’ясували, скільки українці отримуватимуть після податків і чи відчують вони зміни взагалі.

20 листопада 2025, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Уряд уже представив проєкт державного бюджету на 2026 рік, де визначено прогнозоване підвищення мінімальної зарплати. Попри формальне збільшення, реальний приріст доходів для працівників, які отримують "мінімалку", залишатиметься незначним.

«Мінімалка» росте — зарплати ні: скільки українці реально отримають «на руки» у 2026 році

«Мінімалка» зросте, але чи стане легше жити – українцям показали реальні цифри на 2026 рік

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн до оподаткування, а "чистими" працівник отримує близько 6160 грн.
У 2026 році уряд планує підвищити мінімалку до 8647 грн, що означає близько 6658 грн "на руки". Тобто заробіток фактично зросте приблизно на 498 грн — цього вистачить лише для часткової компенсації інфляції.

Зростання мінімальної зарплати традиційно збільшує податкові надходження до бюджету, адже збільшується база оподаткування. Однак роботодавці — особливо представники малого бізнесу — можуть отримати додаткове навантаження на фонд оплати праці.

Економісти наголошують: у воєнний період важко прогнозувати точний ефект від підвищення. Додаткові витрати бізнесу можуть частково перекластися на ціни або зменшення найму.

Заплановане зростання мінімальної зарплати не забезпечить реального покращення добробуту. Сума, яку українці отримують "на руки", збільшиться несуттєво — фактично лише для покриття подорожчання базових товарів і послуг.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українців попередили про ризик втрати пенсій у 2026 році. Пенсіонери можуть втратити право на отримання пенсії, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Виплати можуть бути тимчасово призупинені до моменту підтвердження особи. Тому українців закликають не відкладати перевірку й виконати її до кінця 2025 року.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини