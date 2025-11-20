logo

Минималка растет — зарплаты нет: сколько украинцы реально получат на руки в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Минималка растет — зарплаты нет: сколько украинцы реально получат на руки в 2026 году

В проекте госбюджета правительство закладывает новое повышение минимальной заработной платы. Мы выяснили, сколько украинцы будут получать после налогов и ощутят ли они изменения вообще.

20 ноября 2025, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Правительство уже представило проект государственного бюджета на 2026 год, где определено прогнозируемое повышение минимальной зарплаты. Несмотря на формальное увеличение реальный прирост доходов для работников, получающих "минималку", будет оставаться незначительным.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн до налогообложения, а "чистыми" работник получает около 6160 грн.
В 2026 году правительство планирует повысить минималку до 8647 грн, что означает около 6658 грн на руки. То есть, заработок фактически вырастет примерно на 498 грн — этого хватит только для частичной компенсации инфляции.

Рост минимальной зарплаты традиционно увеличивает налоговые поступления в бюджет, так как увеличивается налогооблагаемая база. Однако работодатели, особенно представители малого бизнеса, могут получить дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда.

Экономисты подчеркивают: в военный период сложно прогнозировать точный эффект от повышения. Дополнительные расходы бизнеса могут частично перевестись на цены или уменьшение найма.

Планируемый рост минимальной зарплаты не обеспечит реального улучшения благосостояния. Сумма, получаемая украинцами "на руки", увеличится несущественно — фактически лишь для покрытия подорожания базовых товаров и услуг.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что у стран предупредили о риске потери пенсий в 2026 году. Пенсионеры могут лишиться права на получение пенсии, если не пройдут физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Выплаты могут быть временно приостановлены до момента подтверждения лица. Потому украинцев призывают не откладывать проверку и выполнить ее до конца 2025 года.



