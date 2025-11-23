В парламенте настаивают на увеличении окладов учителей до трех минимальных зарплат - это почти 26 тысяч гривен

В Украине снова разгорелась дискуссия о зарплатах учителей — и в этот раз масштабы претензий гораздо серьезнее. Народные депутаты из Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций заявили, что педагоги в 2026 году должны получать не копеечные надбавки, а полноценное повышение — по меньшей мере до трех минимальных зарплат , то есть 25 941 гривны . Об этом сообщает "Сеть".

В Раде требуют резкого повышения зарплат педагогам

Глава профильного комитета Сергей Бабак заявил, что во время финального согласования госбюджета правительство отклонило правку , которая и предусматривала существенный рост оплаты труда педагогов. Причина, по версии Кабмина, банальна: на это вроде бы нужно дополнительные 20 миллиардов гривен .

Но депутат настаивает: реальная дополнительная потребность значительно меньше — 7,42 млрд грн , и это всего 0,15% государственного бюджета . Ведь почти половина этих средств сразу же возвращается обратно в бюджет в виде НДФЛ, ЕСВ и военного сбора.

Бабак также напомнил о вопиющей ситуации с оплатой труда молодых педагогов. Сегодня учитель "на руки" при типичной нагрузке получает 8162 гривны , и даже после правительственных повышений с 2026 года оклады вырастут до 9740–10 845 гривен . По предлагаемой формуле педагог получал бы почти 20 тысяч гривен чистыми .

В Комитете говорят: если государство ежегодно готовит более 10 тысяч новых учителей, то должны создать условия, чтобы эти люди не убегали из профессии уже после первого года работы.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в проекте госбюджета правительство закладывает новое повышение минимальной зарплаты. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн до налогообложения, а "чистыми" работник получает около 6160 грн. В 2026 году правительство планирует повысить минималку до 8647 грн, что означает около 6658 грн "на руки". То есть, заработок фактически вырастет примерно на 498 грн — этого хватит только для частичной компенсации инфляции.