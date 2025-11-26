logo

Женщинам прибавят по 870 грн к пенсии: Пенсионный фонд объявил, кому начислят деньги уже в следующем месяце
Женщинам прибавят по 870 грн к пенсии: Пенсионный фонд объявил, кому начислят деньги уже в следующем месяце

Прибавка касается не всех, но для части украинских семей она станет важной поддержкой в преддверии зимы.

26 ноября 2025, 15:45
В декабре некоторые украинские пенсионерки получат к выплатам дополнительные 870 гривен . Пенсионный фонд подтвердил: надбавку получат многодетные матери , родившие или усыновившие пятерых и более детей и воспитавшие их по меньшей мере до шестилетнего возраста. Это государственное признание их труда, который годами недооценивали.

Женщинам прибавят по 870 грн к пенсии: Пенсионный фонд объявил, кому начислят деньги уже в следующем месяце

Многодетные матери получат дополнительную пенсионную выплату уже в декабре.

Повышения могут оформить и родители , если именно они или супруги вместе воспитывали пятерых детей – норма все равно действует для обоих.

Чтобы получить надбавку, следует обратиться в Пенсионный фонд с базовым пакетом документов: паспортом, ИНН, свидетельствами о рождении детей и бумагами, подтверждающими страховой стаж. После подачи заявления выплата назначается со следующего месяца, но успевшим донести документы в ноябре деньги поступят уже в декабре.

Параллельно действуют другие виды доплат — для людей, нуждающихся в уходе, за сверхурочный стаж и возрастные надбавки для пожилых украинцев. Но именно эта выплата остается самой существенной для многодетных семей, которых в стране становится все меньше.

А также, как уже сообщало наше издание "Комментарии", в парламенте настаивают на увеличении окладов учителей до трех минимальных зарплат. А также мы писали, что в проекте госбюджета правительство закладывает новое повышение минимальной зарплаты . Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн до налогообложения, а "чистыми" работник получает около 6160 грн. В 2026 году правительство планирует повысить минималку до 8647 грн, что означает около 6658 грн "на руки". То есть, заработок фактически вырастет примерно на 498 грн — этого хватит только для частичной компенсации инфляции.



