Пільговий проїзд по-новому: Верховна Рада готує електронний квиток для пенсіонерів і ветеранів

Верховна Рада готує масштабну реформу системи пільгового проїзду. У профільному парламентському Комітеті з питань соціальної політики розглянули законопроєкт №5651-2, який передбачає запровадження електронного квитка та централізованого обліку усіх перевезень пільгових категорій громадян.

Незабаром проїзд за пільгами — тільки через електронний квиток

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Нова система має запрацювати з 1 січня 2028 року, якщо закон буде ухвалений. На впровадження передбачено тривалий перехідний період для технічної та організаційної адаптації.

Що зміниться?

• Всі пільгові поїздки — лише за електронним або паперовим квитком, який фіксуватиметься в автоматизованій системі.

• Буде створена єдина база пільговиків з електронною верифікацією статусу.

• Перевізникам компенсуватимуть тільки ті поїздки, які зафіксовані системою.

• Для військових та ветеранів — компенсації з державного бюджету, порядок відшкодування визначить Кабмін.

Законопроєкт має на меті припинити практику "неофіційного" проїзду, уникнути конфліктів у транспорті, прибрати схеми з фальшивими перевезеннями й розблокувати для пільговиків нормальні умови.

У Комітеті наголошують: реформа критично важлива. Вона має повернути довіру до системи соцгарантій і навести порядок у хаосі пільгового транспорту.

