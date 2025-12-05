Льготный проезд по-новому: Верховная Рада готовит электронный билет для пенсионеров и ветеранов

Верховная рада готовит масштабную реформу системы льготного проезда. В профильном парламентском Комитете по вопросам социальной политики был рассмотрен законопроект №5651-2 , предусматривающий введение электронного билета и централизованного учета всех перевозок льготных категорий граждан.

Вскоре проезд по льготам — только через электронный билет

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Новая система должна заработать с 1 января 2028, если закон будет принят. Для внедрения предусмотрен длительный переходный период для технической и организационной адаптации.

Что изменится?

• Все льготные поездки — только по электронному или бумажному билету, который будет фиксироваться в автоматизированной системе.

• Будет создана единая база льготников по электронной верификации статуса.

• Перевозчикам будут компенсировать только поездки, зафиксированные системой.

• Для военных и ветеранов – компенсации из государственного бюджета, порядок возмещения определит Кабмин.

Цель цели прекратить практику "неофициального" проезда, избежать конфликтов в транспорте, убрать схемы с фальшивыми перевозками и разблокировать для льготников нормальные условия.

В Комитете отмечают: реформа критически важна. Она должна вернуть доверие к системе соцгарантий и навести порядок в хаосе льготного транспорта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Правительство Украины официально запустило первый этап программы "3000 км Украиной", которая в декабре будет работать в тестовом режиме и позволит жителям прифронтовых общин или их семьям совершать поездки по железной дороге в бешеные часы, используя специальный бонусный лимит — 3000 бесплатных километров.