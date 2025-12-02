Стартував перший етап програми “3000 км Україною”: хто може їздити безкоштовно та як оформити квитки

Рубрики
Уряд України офіційно запустив перший етап програми “3000 км Україною”, яка у грудні працюватиме в тестовому режимі та дозволить мешканцям прифронтових громад або їхнім родинам здійснювати поїздки залізницею у непікові години, використовуючи спеціальний бонусний ліміт — 3000 безкоштовних кілометрів.
Україна запускає програму, яка змінить життя прифронтових громад
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Нововведення має дві ключові цілі:
• допомогти людям, які живуть біля лінії фронту, дістатися до безпечніших регіонів на зимовий період;
• забезпечити родинам можливість відвідати близьких, що залишилися в прифронтовій зоні.
Програма працюватиме лише на тих рейсах, де у непікові періоди залишаються вільні місця — це плацкарт, купе, регіональні поїзди та 2-й клас Інтерсіті+.
Укрзалізниця пояснює: оформлення квитків можливе виключно через оновлений застосунок.
Крок 1. Завантажити або оновити застосунок та пройти верифікацію через Дія.Підпис.
Крок 2. У застосунку знайти спеціальну позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”.
Крок 3. Обрати квиток із позначкою “3000” — система автоматично спише необхідну кількість кілометрів із бонусного рахунку.
Отриманий ліміт можна використати максимум на 4 поїздки, а невикористані кілометри будуть доступні до кінця 2026 року.
Перший етап включає 18 ключових напрямків, що з’єднують прифронтові регіони з великими містами України:
№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ)
№103/104 Барвінкове – Львів
№109/110 Львів – Миколаїв
№115/116 Суми – Київ
№121/122 Миколаїв – Київ
№127/128 Львів – Запоріжжя
№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів
№143/144 Суми – Рахів
№39/40 Солотвино – Запоріжжя
№45/44 Харків – Ужгород
№47/48 Запоріжжя – Мукачево
№51/52 Одеса – Запоріжжя
№53/54 Дніпро – Одеса
№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ
№773/774 Київ – Конотоп
№87/88 Ковель – Запоріжжя
№886/888 Фастів – Чернігів
№895/896 Конотоп – Фастів
Також у межах програми діють місця у дитячих купе на популярних рейсах та 2-й клас Інтерсіті+ (Харків – Київ, Запоріжжя – Київ).
В Укрзалізниці зазначають: програма запускається без додаткових витрат державного бюджету. Компенсатори забезпечить динамічне ціноутворення преміум-класу та новий механізм державного співфінансування пасажирських перевезень, який запрацює у І кварталі 2026 року.
3000 км — це символічна відстань між Запоріжжям і Ужгородом та назад — найдовший український залізничний маршрут.
Пілотний етап програми покликаний підтримати людей, які живуть у найскладніших умовах воєнного часу, і дати їм більше можливостей пересуватися країною без фінансового тиску.
