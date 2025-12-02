Стартував перший етап програми “3000 км Україною”: хто може їздити безкоштовно та як оформити квитки

Уряд України офіційно запустив перший етап програми “3000 км Україною”, яка у грудні працюватиме в тестовому режимі та дозволить мешканцям прифронтових громад або їхнім родинам здійснювати поїздки залізницею у непікові години, використовуючи спеціальний бонусний ліміт — 3000 безкоштовних кілометрів.

Україна запускає програму, яка змінить життя прифронтових громад

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Нововведення має дві ключові цілі:

• допомогти людям, які живуть біля лінії фронту, дістатися до безпечніших регіонів на зимовий період;

• забезпечити родинам можливість відвідати близьких, що залишилися в прифронтовій зоні.

Програма працюватиме лише на тих рейсах, де у непікові періоди залишаються вільні місця — це плацкарт, купе, регіональні поїзди та 2-й клас Інтерсіті+.

Як скористатися програмою

Укрзалізниця пояснює: оформлення квитків можливе виключно через оновлений застосунок.

Крок 1. Завантажити або оновити застосунок та пройти верифікацію через Дія.Підпис.

Крок 2. У застосунку знайти спеціальну позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”.

Крок 3. Обрати квиток із позначкою “3000” — система автоматично спише необхідну кількість кілометрів із бонусного рахунку.

Отриманий ліміт можна використати максимум на 4 поїздки, а невикористані кілометри будуть доступні до кінця 2026 року.

На які маршрути доступні безкоштовні кілометри

Перший етап включає 18 ключових напрямків, що з’єднують прифронтові регіони з великими містами України:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ) №103/104 Барвінкове – Львів №109/110 Львів – Миколаїв №115/116 Суми – Київ №121/122 Миколаїв – Київ №127/128 Львів – Запоріжжя №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів №143/144 Суми – Рахів №39/40 Солотвино – Запоріжжя №45/44 Харків – Ужгород №47/48 Запоріжжя – Мукачево №51/52 Одеса – Запоріжжя №53/54 Дніпро – Одеса №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ №773/774 Київ – Конотоп №87/88 Ковель – Запоріжжя №886/888 Фастів – Чернігів №895/896 Конотоп – Фастів

Також у межах програми діють місця у дитячих купе на популярних рейсах та 2-й клас Інтерсіті+ (Харків – Київ, Запоріжжя – Київ).

Навіщо все це потрібно

В Укрзалізниці зазначають: програма запускається без додаткових витрат державного бюджету. Компенсатори забезпечить динамічне ціноутворення преміум-класу та новий механізм державного співфінансування пасажирських перевезень, який запрацює у І кварталі 2026 року.

3000 км — це символічна відстань між Запоріжжям і Ужгородом та назад — найдовший український залізничний маршрут.

Пілотний етап програми покликаний підтримати людей, які живуть у найскладніших умовах воєнного часу, і дати їм більше можливостей пересуватися країною без фінансового тиску.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що що народні депутати розкритикували цю програму.