logo_ukra

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Стартував перший етап програми “3000 км Україною”: хто може їздити безкоштовно та як оформити квитки
commentss НОВИНИ Всі новини

Стартував перший етап програми “3000 км Україною”: хто може їздити безкоштовно та як оформити квитки

Держава дала старт новому механізму підтримки мешканців прифронтових територій — Укрзалізниця відкриває можливість використати 3000 км поїздок у непікові періоди без оплати.

2 грудня 2025, 18:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Уряд України офіційно запустив перший етап програми “3000 км Україною”, яка у грудні працюватиме в тестовому режимі та дозволить мешканцям прифронтових громад або їхнім родинам здійснювати поїздки залізницею у непікові години, використовуючи спеціальний бонусний ліміт — 3000 безкоштовних кілометрів.

Стартував перший етап програми “3000 км Україною”: хто може їздити безкоштовно та як оформити квитки

Україна запускає програму, яка змінить життя прифронтових громад

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Нововведення має дві ключові цілі:
• допомогти людям, які живуть біля лінії фронту, дістатися до безпечніших регіонів на зимовий період;
• забезпечити родинам можливість відвідати близьких, що залишилися в прифронтовій зоні.

Програма працюватиме лише на тих рейсах, де у непікові періоди залишаються вільні місця — це плацкарт, купе, регіональні поїзди та 2-й клас Інтерсіті+.

Як скористатися програмою 

Укрзалізниця пояснює: оформлення квитків можливе виключно через оновлений застосунок.

Крок 1. Завантажити або оновити застосунок та пройти верифікацію через Дія.Підпис.
Крок 2. У застосунку знайти спеціальну позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”.
Крок 3. Обрати квиток із позначкою “3000” — система автоматично спише необхідну кількість кілометрів із бонусного рахунку.

Отриманий ліміт можна використати максимум на 4 поїздки, а невикористані кілометри будуть доступні до кінця 2026 року.

На які маршрути доступні безкоштовні кілометри

Перший етап включає 18 ключових напрямків, що з’єднують прифронтові регіони з великими містами України:

  1. №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ)

  2. №103/104 Барвінкове – Львів

  3. №109/110 Львів – Миколаїв

  4. №115/116 Суми – Київ

  5. №121/122 Миколаїв – Київ

  6. №127/128 Львів – Запоріжжя

  7. №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів

  8. №143/144 Суми – Рахів

  9. №39/40 Солотвино – Запоріжжя

  10. №45/44 Харків – Ужгород

  11. №47/48 Запоріжжя – Мукачево

  12. №51/52 Одеса – Запоріжжя

  13. №53/54 Дніпро – Одеса

  14. №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ

  15. №773/774 Київ – Конотоп

  16. №87/88 Ковель – Запоріжжя

  17. №886/888 Фастів – Чернігів

  18. №895/896 Конотоп – Фастів

Також у межах програми діють місця у дитячих купе на популярних рейсах та 2-й клас Інтерсіті+ (Харків – Київ, Запоріжжя – Київ).

Навіщо все це потрібно

В Укрзалізниці зазначають: програма запускається без додаткових витрат державного бюджету. Компенсатори забезпечить динамічне ціноутворення преміум-класу та новий механізм державного співфінансування пасажирських перевезень, який запрацює у І кварталі 2026 року.

3000 км — це символічна відстань між Запоріжжям і Ужгородом та назад — найдовший український залізничний маршрут.

Пілотний етап програми покликаний підтримати людей, які живуть у найскладніших умовах воєнного часу, і дати їм більше можливостей пересуватися країною без фінансового тиску.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що що народні депутати розкритикували цю програму. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини