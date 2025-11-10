logo_ukra

У Раді не добирають слів: Зеленському пригадали 5-6 менеджерів та 3000 км доріг, але є нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді не добирають слів: Зеленському пригадали 5-6 менеджерів та 3000 км доріг, але є нюанс

Народна депутатка Ірина Геращенко про “цинічний та безкарний грабунок країни, яка стікає кров'ю”

10 листопада 2025, 16:14
Кречмаровская Наталия

Детективи НАБУ шокували Україну подробицями розслідування корупції в енергетичній сфері. У Верховній Раді прокоментували ситуацію та наголосили, що корупціонери вкрали гроші під час війни у країни, яка стікає кров'ю. 

У Раді не добирають слів: Зеленському пригадали 5-6 менеджерів та 3000 км доріг, але є нюанс

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Ірина Геращенко зазначила, що особливо цікаво сьогодні спостерігати за ТГ позитивних блогерів Банкової, які, за її словами, декілька тижнів волали, що плівок Міндіча не існує в природі. НАБУ, як зазначила нардепка, демонструє, що “є і плівки Міндіча, і торби Міндіча, набиті кешем”.

“Дуже хочеться почути реакцію Свириденко і дочекатися вечірнього відео Зеленського. Бо з вилученого сьогодні в 5-6 менеджерів кешу можна викласти 3000 км доріг…”, — зауважила вона.

Геращенко пояснила, що всі ці гроші вкрадені в час війни. Викрадені в українського солдата і рятувальника, енергетика, який ризикує життям, ремонтуючи систему, лікаря і вчителя, який зі своєї скромної зарплати чесно сплачує тарифи.  

“У час, коли РФ активно працює зовні, аби підірвати підтримку України, важко спрогнозувати, які наслідки матиме такий цинічний, нахабний, безкарний пограбунок країни, що стікає кров'ю”, — зауважила вона. 

До того ж Геращенко нагадала, що народні депутати “билися та протестували в Раді проти виділення мільярдів на закупівлю російського металобрухту для атомної АЕС  в Болгарії. 

“Чи не єдині… коли слуги і ОПЗЖ нахабно протягували це рішення. Ми попереджали, що за цим голосуванням — корупція, крадіжка грошей, які мали б іти на захист енергосистеми та малі генерації”, — підсумувала вона. 

Джерело: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02obX7xuAgfAabFjtJ9hXmWWA4R7bgoNaUDVuUh8U5Kk8aLPqyr1QUVQFhDgum8qu8l
