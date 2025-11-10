У Раді не добирають слів: Зеленському пригадали 5-6 менеджерів та 3000 км доріг, але є нюанс

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Детективи НАБУ шокували Україну подробицями розслідування корупції в енергетичній сфері. У Верховній Раді прокоментували ситуацію та наголосили, що корупціонери вкрали гроші під час війни у країни, яка стікає кров'ю.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка України Ірина Геращенко зазначила, що особливо цікаво сьогодні спостерігати за ТГ позитивних блогерів Банкової, які, за її словами, декілька тижнів волали, що плівок Міндіча не існує в природі. НАБУ, як зазначила нардепка, демонструє, що “є і плівки Міндіча, і торби Міндіча, набиті кешем”.
Геращенко пояснила, що всі ці гроші вкрадені в час війни. Викрадені в українського солдата і рятувальника, енергетика, який ризикує життям, ремонтуючи систему, лікаря і вчителя, який зі своєї скромної зарплати чесно сплачує тарифи.
До того ж Геращенко нагадала, що народні депутати “билися та протестували в Раді проти виділення мільярдів на закупівлю російського металобрухту для атомної АЕС в Болгарії.
