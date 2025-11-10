logo_ukra

BTC/USD

105894

ETH/USD

3590.02

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Народні депутати шоковані: це може зруйнувати Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Народні депутати шоковані: це може зруйнувати Україну

Народна депутатка Южаніна заявила про необхідність оновлення держави та про загрози для України

10 листопада 2025, 15:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гучна операція "Мідас", в ході якої НАБУ розслідує корупційні махінації у сфері енергетики приголомшила народних депутатів. 

Народні депутати шоковані: це може зруйнувати Україну

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка України Ніна Южаніна поділилася своїм баченням ситуації та припусти, як це може вплинути на суспільство.

“Якось моторошно… Мене мучить питання — чи мають українці сьогодні сили й волю розібратися з тим, що відбувається в енергетиці — з обшуками у Міндіча і Ко, історіями навколо великих гравців і їх впливом?”, — зазначила вона.

Нардепка зауважила, що українці живуть у час, коли все відчувається наче перед великою подією. 

“Але тепер — інші обставини. Війна триває. На фронті — страшні бої, втрати, накопичення сил ворогом. Тому новий Майдан — неможливий, як і будь-яке масове протистояння всередині країни. Картонки, заклики, навіть відставки — не дадуть системної відповіді”, — зауважила вона.

За словами Южаніної, країна не може залишатися у стані глухого напруження, адже тоді навіть найвищий героїзм на фронті може знецінитися через втрату довіри всередині.

“І тоді виникає питання: чи зможемо ми оновити державу під час війни, не зруйнувавши її? Чи зрозуміє керівництво країни, що так далі не може бути?! Боляче про все це писати, але ж події не дозволяють і промовчати”, — резюмувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, ситуація в Україні може значно загостритися і не через війну. У Раді зазначили, що якщо нічого не виправляти, то існує загроза розпаду України.

Народний депутат України Олексій Кучеренко застеріг, що “наше розуміння демократії сьогодні доведе цю країну, якщо ми нічого не виправимо, до катастрофи, до розпаду країни”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid0hTAjLpNEpcwnWoJ9MQpDJeTVafKdceDeTFxjXEdaSCXw3AeSnNLhBWECJjojhwE8l
Теги:

Новини

Всі новини