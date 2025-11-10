Народні депутати шоковані: це може зруйнувати Україну

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Гучна операція "Мідас", в ході якої НАБУ розслідує корупційні махінації у сфері енергетики приголомшила народних депутатів.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка України Ніна Южаніна поділилася своїм баченням ситуації та припусти, як це може вплинути на суспільство.
Нардепка зауважила, що українці живуть у час, коли все відчувається наче перед великою подією.
За словами Южаніної, країна не може залишатися у стані глухого напруження, адже тоді навіть найвищий героїзм на фронті може знецінитися через втрату довіри всередині.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, ситуація в Україні може значно загостритися і не через війну. У Раді зазначили, що якщо нічого не виправляти, то існує загроза розпаду України.
Народний депутат України Олексій Кучеренко застеріг, що “наше розуміння демократії сьогодні доведе цю країну, якщо ми нічого не виправимо, до катастрофи, до розпаду країни”.