Народні депутати шоковані: це може зруйнувати Україну

Гучна операція "Мідас", в ході якої НАБУ розслідує корупційні махінації у сфері енергетики приголомшила народних депутатів.

Народна депутатка України Ніна Южаніна поділилася своїм баченням ситуації та припусти, як це може вплинути на суспільство.

“Якось моторошно… Мене мучить питання — чи мають українці сьогодні сили й волю розібратися з тим, що відбувається в енергетиці — з обшуками у Міндіча і Ко, історіями навколо великих гравців і їх впливом?”, — зазначила вона.

Нардепка зауважила, що українці живуть у час, коли все відчувається наче перед великою подією.

“Але тепер — інші обставини. Війна триває. На фронті — страшні бої, втрати, накопичення сил ворогом. Тому новий Майдан — неможливий, як і будь-яке масове протистояння всередині країни. Картонки, заклики, навіть відставки — не дадуть системної відповіді”, — зауважила вона.

За словами Южаніної, країна не може залишатися у стані глухого напруження, адже тоді навіть найвищий героїзм на фронті може знецінитися через втрату довіри всередині.

“І тоді виникає питання: чи зможемо ми оновити державу під час війни, не зруйнувавши її? Чи зрозуміє керівництво країни, що так далі не може бути?! Боляче про все це писати, але ж події не дозволяють і промовчати”, — резюмувала вона.

