Народные депутаты шокированы: это может разрушить Украину

Громкая операция "Мидас", в ходе которой НАБУ расследует коррупционные махинации в сфере энергетики, ошеломила народных депутатов.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина поделилась своим видением ситуации и допусти, как это может повлиять на общество.

"Однажды жутко… Меня мучает вопрос — имеют ли украинцы сегодня силы и волю разобраться с происходящим в энергетике — с обысками у Миндича и Ко, историями вокруг великих игроков и их влиянием?", — отметила она.

Нардепка отметила, что украинцы живут в то время, когда все чувствуется как перед большим событием.

"Но теперь — другие обстоятельства. Война продолжается. На фронте — страшные бои, потери, накопление сил врагом. Поэтому новый Майдан — невозможен, как и любое массовое противостояние внутри страны. Картонки, призывы, даже отставки — не дадут системного ответа", — отметила она.

По словам Южаниной, страна не может оставаться в состоянии глухого напряжения, ведь тогда даже самый высокий героизм на фронте может обесцениться из-за потери доверия внутри.

"И тогда возникает вопрос: сможем ли мы обновить государство во время войны, не разрушив его? Поймет ли руководство страны, что так дальше не может быть? Больно обо всем этом писать, но события не позволяют и промолчать", — резюмировала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, ситуация в Украине может значительно обостриться и не из-за войны. В Раде отметили, что если ничего не исправлять, существует угроза распада Украины.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко предостерег, что "наше понимание демократии сегодня доведет эту страну, если мы ничего не исправим, к катастрофе, распаду страны".



