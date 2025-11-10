Народные депутаты шокированы: это может разрушить Украину

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Громкая операция "Мидас", в ходе которой НАБУ расследует коррупционные махинации в сфере энергетики, ошеломила народных депутатов.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Нина Южанина поделилась своим видением ситуации и допусти, как это может повлиять на общество.
Нардепка отметила, что украинцы живут в то время, когда все чувствуется как перед большим событием.
По словам Южаниной, страна не может оставаться в состоянии глухого напряжения, ведь тогда даже самый высокий героизм на фронте может обесцениться из-за потери доверия внутри.
Напомним: портал "Комментарии" писал, ситуация в Украине может значительно обостриться и не из-за войны. В Раде отметили, что если ничего не исправлять, существует угроза распада Украины.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко предостерег, что "наше понимание демократии сегодня доведет эту страну, если мы ничего не исправим, к катастрофе, распаду страны".