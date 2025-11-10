В Раде не подбирают слова: Зеленскому вспомнили 5-6 менеджеров и 3000 км дорог, но есть нюанс

Детективы НАБУ шокировали Украину подробностями расследования коррупции в энергетической сфере. В Верховной Раде прокомментировали ситуацию и подчеркнули, что коррупционеры украли деньги во время войны у истекающей кровью страны.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что особенно интересно сегодня наблюдать за ТГ положительных блогеров Банковой, которые, по ее словам, несколько недель вопили, что пленок Миндича не существует в природе. НАБУ, как отметила нардепка, демонстрирует, что "есть и пленки Миндича, и сумки Миндича, набитые кэшем".

"Очень хочется услышать реакцию Свириденко и дождаться вечернего видео Зеленского. Потому что из изъятого сегодня у 5-6 менеджеров кэша можно выложить 3000 км дорог...", — отметила она.

Геращенко объяснила, что все эти деньги украдены во время войны. Похищены у украинского солдата и спасателя, рискующего жизнью энергетика, который ремонтирует систему, врача и учителя, который из своей скромной зарплаты честно платит тарифы.

"Во время, когда РФ активно работает снаружи, чтобы взорвать поддержку Украины, трудно спрогнозировать, какие последствия будет иметь такой циничный, наглый, безнаказанный грабеж страны, истекающий кровью", — отметила она.

К тому же Геращенко напомнила, что народные депутаты “дрались и протестовали в Раде против выделения миллиардов на закупку российского металлолома для атомной АЭС в Болгарии.

"Едва ли не единственные… когда слуги и ОПЗЖ нагло протягивали это решение. Мы предупреждали, что по этому голосованию — коррупция, кража денег, которые должны идти на защиту энергосистемы и малые генерации", — подытожила она.

