logo

BTC/USD

106474

ETH/USD

3614.61

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы В Раде не подбирают слова: Зеленскому вспомнили 5-6 менеджеров и 3000 км дорог, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде не подбирают слова: Зеленскому вспомнили 5-6 менеджеров и 3000 км дорог, но есть нюанс

Народная депутат Ирина Геращенко о "циничном и безнаказанном грабеже страны, которая истекает кровью"

10 ноября 2025, 16:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Детективы НАБУ шокировали Украину подробностями расследования коррупции в энергетической сфере. В Верховной Раде прокомментировали ситуацию и подчеркнули, что коррупционеры украли деньги во время войны у истекающей кровью страны.

В Раде не подбирают слова: Зеленскому вспомнили 5-6 менеджеров и 3000 км дорог, но есть нюанс

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что особенно интересно сегодня наблюдать за ТГ положительных блогеров Банковой, которые, по ее словам, несколько недель вопили, что пленок Миндича не существует в природе. НАБУ, как отметила нардепка, демонстрирует, что "есть и пленки Миндича, и сумки Миндича, набитые кэшем".

"Очень хочется услышать реакцию Свириденко и дождаться вечернего видео Зеленского. Потому что из изъятого сегодня у 5-6 менеджеров кэша можно выложить 3000 км дорог...", — отметила она.

Геращенко объяснила, что все эти деньги украдены во время войны. Похищены у украинского солдата и спасателя, рискующего жизнью энергетика, который ремонтирует систему, врача и учителя, который из своей скромной зарплаты честно платит тарифы.

"Во время, когда РФ активно работает снаружи, чтобы взорвать поддержку Украины, трудно спрогнозировать, какие последствия будет иметь такой циничный, наглый, безнаказанный грабеж страны, истекающий кровью", — отметила она.

К тому же Геращенко напомнила, что народные депутаты “дрались и протестовали в Раде против выделения миллиардов на закупку российского металлолома для атомной АЭС в Болгарии.

"Едва ли не единственные… когда слуги и ОПЗЖ нагло протягивали это решение. Мы предупреждали, что по этому голосованию — коррупция, кража денег, которые должны идти на защиту энергосистемы и малые генерации", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепов, может разрушить Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02obX7xuAgfAabFjtJ9hXmWWA4R7bgoNaUDVuUh8U5Kk8aLPqyr1QUVQFhDgum8qu8l
Теги:

Новости

Все новости