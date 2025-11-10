В Раде не подбирают слова: Зеленскому вспомнили 5-6 менеджеров и 3000 км дорог, но есть нюанс

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Детективы НАБУ шокировали Украину подробностями расследования коррупции в энергетической сфере. В Верховной Раде прокомментировали ситуацию и подчеркнули, что коррупционеры украли деньги во время войны у истекающей кровью страны.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что особенно интересно сегодня наблюдать за ТГ положительных блогеров Банковой, которые, по ее словам, несколько недель вопили, что пленок Миндича не существует в природе. НАБУ, как отметила нардепка, демонстрирует, что "есть и пленки Миндича, и сумки Миндича, набитые кэшем".
Геращенко объяснила, что все эти деньги украдены во время войны. Похищены у украинского солдата и спасателя, рискующего жизнью энергетика, который ремонтирует систему, врача и учителя, который из своей скромной зарплаты честно платит тарифы.
К тому же Геращенко напомнила, что народные депутаты “дрались и протестовали в Раде против выделения миллиардов на закупку российского металлолома для атомной АЭС в Болгарии.
