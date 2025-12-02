Стартовал первый этап программы "3000 км по Украине": кто может ездить бесплатно и как оформить билеты

Рубрики
Правительство Украины официально запустило первый этап программы "3000 км Украина" , которая в декабре будет работать в тестовом режиме и позволит жителям прифронтовых общин или их семьям совершать поездки по железной дороге в непиковые часы, используя специальный бонусный лимит — 3000 бесплатных километров .
Украина запускает программу, которая изменит жизнь прифронтовых общин
Об этом сообщает Укрзализныця .
Нововведение имеет две ключевые цели:
• помочь людям, живущим у линии фронта, добраться до более безопасных регионов на зимний период;
• обеспечить семьям возможность посетить близких, оставшихся в прифронтовой зоне.
Программа будет работать только на тех рейсах, где в непиковые периоды остаются свободные места – это плацкарт, купе, региональные поезда и 2-й класс Интерсити .
Укрзализныця объясняет: оформление билетов возможно исключительно через обновленное приложение.
Шаг 1. Загрузить или обновить приложение и пройти верификацию через Действие .
Шаг 2. В приложении найти специальную отметку 3000 и нажать Принять участие.
Шаг 3. Выбрать билет с отметкой "3000" — система автоматически спишет необходимое количество километров с бонусного счета.
Полученный лимит можно использовать максимум на 4 поездки , а неиспользованные километры будут доступны к концу 2026 года .
Первый этап включает 18 ключевых направлений, соединяющих прифронтовые регионы с крупными городами Украины:
№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск)
№103/104 Барвенково – Львов
№109/110 Львов – Николаев
№115/116 Сумы – Киев
№121/122 Николаев – Киев
№127/128 Львов – Запорожье
№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов
№143/144 Сумы – Рахов
№39/40 Солотвино – Запорожье
№45/44 Харьков – Ужгород
№47/48 Запорожье – Мукачево
№51/52 Одесса – Запорожье
№53/54 Днепр – Одесса
№61/62 Днепр – Ивано-Франковск
№773/774 Киев – Конотоп
№87/88 Ковель – Запорожье
№886/888 Фастов – Чернигов
№895/896 Конотоп – Фастов
Также в рамках программы действуют места в детских купе на популярных рейсах и 2-й класс Интерсити (Харьков – Киев, Запорожье – Киев).
В Укрзализныце отмечают: программа запускается без дополнительных расходов государственного бюджета . Компенсаторы обеспечит динамическое ценообразование премиум-класса и новый механизм государственного софинансирования пассажирских перевозок, который заработает в первом квартале 2026 года.
3000 км – это символическое расстояние между Запорожьем и Ужгородом и обратно – самый длинный украинский железнодорожный маршрут.
Пилотный этап программы призван поддержать людей, живущих в сложных условиях военного времени, и дать им больше возможностей передвигаться по стране без финансового давления.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты раскритиковали эту программу.