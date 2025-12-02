logo

BTC/USD

90950

ETH/USD

2999.93

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Стартовал первый этап программы "3000 км по Украине": кто может ездить бесплатно и как оформить билеты
commentss НОВОСТИ Все новости

Стартовал первый этап программы "3000 км по Украине": кто может ездить бесплатно и как оформить билеты

Государство дало старт новому механизму поддержки жителей прифронтовых территорий – Укрзализныця открывает возможность использовать 3000 км поездок в непиковые периоды без оплаты.

2 декабря 2025, 18:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Правительство Украины официально запустило первый этап программы "3000 км Украина" , которая в декабре будет работать в тестовом режиме и позволит жителям прифронтовых общин или их семьям совершать поездки по железной дороге в непиковые часы, используя специальный бонусный лимит — 3000 бесплатных километров .

Стартовал первый этап программы "3000 км по Украине": кто может ездить бесплатно и как оформить билеты

Украина запускает программу, которая изменит жизнь прифронтовых общин

Об этом сообщает Укрзализныця .

Нововведение имеет две ключевые цели:
• помочь людям, живущим у линии фронта, добраться до более безопасных регионов на зимний период;
• обеспечить семьям возможность посетить близких, оставшихся в прифронтовой зоне.

Программа будет работать только на тех рейсах, где в непиковые периоды остаются свободные места – это плацкарт, купе, региональные поезда и 2-й класс Интерсити .

Как воспользоваться программой

Укрзализныця объясняет: оформление билетов возможно исключительно через обновленное приложение.

Шаг 1. Загрузить или обновить приложение и пройти верификацию через Действие .
Шаг 2. В приложении найти специальную отметку 3000 и нажать Принять участие.
Шаг 3. Выбрать билет с отметкой "3000" — система автоматически спишет необходимое количество километров с бонусного счета.

Полученный лимит можно использовать максимум на 4 поездки , а неиспользованные километры будут доступны к концу 2026 года .

На какие маршруты доступны бесплатные километры

Первый этап включает 18 ключевых направлений, соединяющих прифронтовые регионы с крупными городами Украины:

  1. №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск)

  2. №103/104 Барвенково – Львов

  3. №109/110 Львов – Николаев

  4. №115/116 Сумы – Киев

  5. №121/122 Николаев – Киев

  6. №127/128 Львов – Запорожье

  7. №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов

  8. №143/144 Сумы – Рахов

  9. №39/40 Солотвино – Запорожье

  10. №45/44 Харьков – Ужгород

  11. №47/48 Запорожье – Мукачево

  12. №51/52 Одесса – Запорожье

  13. №53/54 Днепр – Одесса

  14. №61/62 Днепр – Ивано-Франковск

  15. №773/774 Киев – Конотоп

  16. №87/88 Ковель – Запорожье

  17. №886/888 Фастов – Чернигов

  18. №895/896 Конотоп – Фастов

Также в рамках программы действуют места в детских купе на популярных рейсах и 2-й класс Интерсити (Харьков – Киев, Запорожье – Киев).

Зачем все это нужно

В Укрзализныце отмечают: программа запускается без дополнительных расходов государственного бюджета . Компенсаторы обеспечит динамическое ценообразование премиум-класса и новый механизм государственного софинансирования пассажирских перевозок, который заработает в первом квартале 2026 года.

3000 км – это символическое расстояние между Запорожьем и Ужгородом и обратно – самый длинный украинский железнодорожный маршрут.

Пилотный этап программы призван поддержать людей, живущих в сложных условиях военного времени, и дать им больше возможностей передвигаться по стране без финансового давления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты раскритиковали эту программу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости