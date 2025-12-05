Сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы получать 11 000 грн пенсии - расчет для 2025 года

Украинцы, которые планируют выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, должны знать: для этого нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. В то же время сам стаж – не единственный фактор. Чтобы пенсионная выплата составляла 11 000 гривен, требуется еще и высокий уровень официальной зарплаты — не менее 31 400 грн в месяц .

Официальная зарплата свыше 31 тыс. грн дает шанс на пенсию в 11 тысяч

Об этом сообщает "Радио Трек" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Речь идет о стандартных условиях выхода на пенсию без учета дополнительных льгот (например, для ветеранов, доноров, лиц с инвалидностью и т.п.). Если у человека нет достаточного стажа, пенсионный возраст автоматически увеличивается.

График зависимости возраста выхода на пенсию от стажа в 2025 году:

32 года и более — пенсия в 60 лет

22-31 года — пенсия в 63 года

15-21 год — пенсия в 65 лет

Сколько будет получать человек, можно примерно подсчитать с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФУ. Размер пенсии зависит от соотношения собственной зарплаты к средней стране, продолжительности стажа, а также действующего коэффициента страховых взносов.

