Сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы получать 11 000 грн пенсии - расчет для 2025 года
Сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы получать 11 000 грн пенсии - расчет для 2025 года

Пенсионный калькулятор показывает: чтобы получить 11 000 грн ежемесячно после ухода на пенсию, украинцу нужно 32 года стажа и зарплата свыше 30 тысяч.

5 декабря 2025, 04:45
Автор:
Проніна Анна

Украинцы, которые планируют выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, должны знать: для этого нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. В то же время сам стаж – не единственный фактор. Чтобы пенсионная выплата составляла 11 000 гривен, требуется еще и высокий уровень официальной зарплаты — не менее 31 400 грн в месяц .

Сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы получать 11 000 грн пенсии - расчет для 2025 года

Официальная зарплата свыше 31 тыс. грн дает шанс на пенсию в 11 тысяч

Об этом сообщает "Радио Трек" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Речь идет о стандартных условиях выхода на пенсию без учета дополнительных льгот (например, для ветеранов, доноров, лиц с инвалидностью и т.п.). Если у человека нет достаточного стажа, пенсионный возраст автоматически увеличивается.

График зависимости возраста выхода на пенсию от стажа в 2025 году:

  • 32 года и более — пенсия в 60 лет

  • 22-31 года — пенсия в 63 года

  • 15-21 год — пенсия в 65 лет

Сколько будет получать человек, можно примерно подсчитать с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПФУ. Размер пенсии зависит от соотношения собственной зарплаты к средней стране, продолжительности стажа, а также действующего коэффициента страховых взносов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Верховная Рада готовит масштабную реформу системы льготного проезда. В профильном парламентском Комитете по вопросам социальной политики был рассмотрен законопроект №5651-2, предусматривающий введение электронного билета и централизованного учета всех перевозок льготных категорий граждан.

Кроме того, как стало известно, в декабре некоторые украинские пенсионерки увидят в выплатах дополнительные около 870 гривен . Пенсионный фонд подтвердил: надбавку получат многодетные матери, родившие или усыновившие пятерых и более детей и воспитавшие их по меньшей мере до шестилетнего возраста.



