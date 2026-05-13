Скільки коштує працевлаштування одного мігранта в Україні: офіційна відповідь Державного центру зайнятості

В Україну завозять трудових мігрантів. І хоча навколо цього питання точаться гострі дискусії, відео зустрічі спеціалістів з інших країн часто зустрічаються в інтернеті. Від початку 2026 року в Україні було оформлено 3 554 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Трудові мігранти.

У Державному центрі зайнятості на офіційний запит порталу “Коментарі” розповіли, скільки коштує оформлення дозволу на роботу одного трудового мігранта в Україні.

“Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається їм регіональними підрозділами Державної служби зайнятості”, — зазначили в Центрі.

Дозвіл, залежно від категорії іноземного найманого працівника, може бути виданий зі строком дії від пів року до трьох років. В Центрі уточнили, що за наявності підстав, дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів. Вартість нараховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом станом на 1 січня календарного року, в якому роботодавець або його уповноважена особа подають документи.

У Державному центрі зайнятості зауважили, що у 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн.

Розмір плати за видачу кожного дозволу на одного трудового мігранта становить на строк:

до шести місяців включно, – три прожиткових мінімуми (9 984 грн);

від шести місяців до одного року включно, – п’ять прожиткових мінімумів (16 640 грн);

від одного року до двох років включно, – вісім прожиткових мінімумів (26 624 грн);

від двох років до трьох років включно, – десять прожиткових мінімумів (33 280 грн).

Якщо роботодавець подає документи на продовження дії договору то вартість на змменшується на суму одного прожиткового мінімума.

