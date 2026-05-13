Скільки коштує працевлаштування одного мігранта в Україні: офіційна відповідь Державного центру зайнятості

Кречмаровская Наталия
В Україну завозять трудових мігрантів. І хоча навколо цього питання точаться гострі дискусії, відео зустрічі спеціалістів з інших країн часто зустрічаються в інтернеті. Від початку 2026 року в Україні було оформлено 3 554 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
У Державному центрі зайнятості на офіційний запит порталу “Коментарі” розповіли, скільки коштує оформлення дозволу на роботу одного трудового мігранта в Україні.
Дозвіл, залежно від категорії іноземного найманого працівника, може бути виданий зі строком дії від пів року до трьох років. В Центрі уточнили, що за наявності підстав, дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів. Вартість нараховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом станом на 1 січня календарного року, в якому роботодавець або його уповноважена особа подають документи.
У Державному центрі зайнятості зауважили, що у 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн.
Розмір плати за видачу кожного дозволу на одного трудового мігранта становить на строк:
до шести місяців включно, – три прожиткових мінімуми (9 984 грн);
від шести місяців до одного року включно, – п’ять прожиткових мінімумів (16 640 грн);
від одного року до двох років включно, – вісім прожиткових мінімумів (26 624 грн);
від двох років до трьох років включно, – десять прожиткових мінімумів (33 280 грн).
Якщо роботодавець подає документи на продовження дії договору то вартість на змменшується на суму одного прожиткового мінімума.
