logo

BTC/USD

79610

ETH/USD

2261.43

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Сколько стоит трудоустройство одного мигранта в Украине: официальный ответ Государственного центра занятости
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько стоит трудоустройство одного мигранта в Украине: официальный ответ Государственного центра занятости

Разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в 2026 году в Украине стоит минимум 9984 грн

13 мая 2026, 14:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украину завозят трудовые мигранты. И хотя вокруг этого вопроса идут острые дискуссии, видео встречи специалистов из других стран часто встречаются в интернете. С начала 2026 года в Украине было оформлено 3554 разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Сколько стоит трудоустройство одного мигранта в Украине: официальный ответ Государственного центра занятости

Трудовые мигранты. Фото портал "Комментарии"

В Государственном центре занятости на официальный запрос портала "Комментарии" рассказали, сколько стоит оформление разрешения на работу одного трудового мигранта в Украине.

"Работодатели имеют право на применение труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины на основании разрешения, выдаваемого им региональными подразделениями Государственной службы занятости", — отметили в Центре.

Разрешение в зависимости от категории иностранного наемного работника может быть выдано со сроком действия от полугода до трех лет. В Центре уточнили, что при наличии оснований действие разрешения может продолжаться неограниченное количество раз. Стоимость начисляется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом по состоянию на 1 января календарного года, в котором работодатель или его уполномоченное лицо представляют документы.

В Государственном центре занятости отметили, что в 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн.

Размер платы за выдачу каждого разрешения на одного трудового мигранта составляет срок:

  • до шести месяцев включительно – три прожиточных минимума (9 984 грн);

  • от шести месяцев до одного года включительно – пять прожиточных минимумов (16 640 грн);

  • от одного года до двух лет включительно – восемь прожиточных минимумов (26 624 грн);

  • от двух лет до трех лет включительно – десять прожиточных минимумов (33 280 грн).

Если работодатель подает документы на продление действия договора, то стоимость не уменьшается на сумму одного прожиточного минимума.

Сколько стоит трудоустройство одного мигранта в Украине: официальный ответ Государственного центра занятости - фото 2
Сколько стоит трудоустройство одного мигранта в Украине: официальный ответ Государственного центра занятости - фото 2
Сколько стоит трудоустройство одного мигранта в Украине: официальный ответ Государственного центра занятости - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, как военные отреагировали на необходимость завоза трудовых мигрантов в Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости