Сколько стоит трудоустройство одного мигранта в Украине: официальный ответ Государственного центра занятости

В Украину завозят трудовые мигранты. И хотя вокруг этого вопроса идут острые дискуссии, видео встречи специалистов из других стран часто встречаются в интернете. С начала 2026 года в Украине было оформлено 3554 разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

В Государственном центре занятости на официальный запрос портала "Комментарии" рассказали, сколько стоит оформление разрешения на работу одного трудового мигранта в Украине.

"Работодатели имеют право на применение труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины на основании разрешения, выдаваемого им региональными подразделениями Государственной службы занятости", — отметили в Центре.

Разрешение в зависимости от категории иностранного наемного работника может быть выдано со сроком действия от полугода до трех лет. В Центре уточнили, что при наличии оснований действие разрешения может продолжаться неограниченное количество раз. Стоимость начисляется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом по состоянию на 1 января календарного года, в котором работодатель или его уполномоченное лицо представляют документы.

В Государственном центре занятости отметили, что в 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3328 грн.

Размер платы за выдачу каждого разрешения на одного трудового мигранта составляет срок:

до шести месяцев включительно – три прожиточных минимума (9 984 грн);

от шести месяцев до одного года включительно – пять прожиточных минимумов (16 640 грн);

от одного года до двух лет включительно – восемь прожиточных минимумов (26 624 грн);

от двух лет до трех лет включительно – десять прожиточных минимумов (33 280 грн).

Если работодатель подает документы на продление действия договора, то стоимость не уменьшается на сумму одного прожиточного минимума.

