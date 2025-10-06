logo_ukra

Найкращі країни для життя і роботи для іноземців: несподіваний лідер

Люди, які працюють не у власній країні обрали найкращу країну для життя та роботи.

6 жовтня 2025, 17:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Все більше людей вирішують жити і працювати за межами своєї батьківщини. За даними Звіту про світову міграцію, міжнародні мігранти вже становлять 3,6% населення світу. Нове опитування Expat Insider 2025, проведене спільнотою InterNations, показало, які країни експати вважають найзручнішими для життя та роботи.

Найкращі країни для життя і роботи для іноземців: несподіваний лідер

Найкращі країни для життя і роботи. Фото з відкритих джерел

Перше місце вже другий рік поспіль посіла Панама, як краща країна для експатів. 94% іноземців заявили, що задоволені своїм життям у цій країні. Панама стала лідером у трьох ключових критеріях оцінювання серед п’яти: якість життя, легкість облаштування, умови для роботи, доступність базових послуг та фінансова привабливість.

Країна стає дедалі популярнішою серед фрілансерів, цифрових кочівників та пенсіонерів завдяки поєднанню сучасної інфраструктури, м’якого клімату та близькості до природи.

На другому місці опинилася Колумбія, де 80% експатів відзначили гостинність місцевих жителів і легкість інтеграції у суспільство. Мексика, яка зайняла третє місце, здобула високі оцінки за дружню атмосферу та відкритість до іноземців. 

Топ-10 найкращих країн для життя та роботи за версією експатів у 2025 році:

  • 1. Панама
  • 2. Колумбія
  • 3. Мексика
  • 4. Таїланд
  • 5. В’єтнам
  • 6. Китай
  • 7. ОАЕ
  • 8. Індонезія
  • 9. Іспанія
  • 10. Малайзія

Примітно, що лише одна європейська країна потрапила до топ-10 – це Іспанія, яка посіла дев’яте місце завдяки високій якості життя, теплій культурі та клімату.  Серед аутсайдерів опинилися Південна Корея, Туреччина та Кувейт – там іноземці відзначають труднощі з інтеграцією, мовним бар’єром і роботою.

Експат (експатріант) – це людина, яка тимчасово або постійно проживає та працює в іншій країні, ніж та, де вона народилась. На відміну від іммігрантів, експати зазвичай не планують назавжди залишатися у новій країні, зберігаючи тісний зв’язок із батьківщиною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що жінка їздить 8000 км на роботу та пояснює, чому це вигідно.

Також "Коментарі" писали, що вчені назвали 36 імен, які мають найменші шанси отримати роботу.



Джерело: https://www.internations.org/expat-insider/2025/best-and-worst-countries-2025
