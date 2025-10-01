Жінка їздить 8000 км на роботу: вона пояснює, чому це вигідно

Для більшості людей дорога на роботу зазвичай займає пів години у громадському транспорті чи власним авто. Але для Кортні Ель-Рефай зі Стокгольма "робоча поїздка" перетворилася на 11-годинний переліт через океан. Щомісяця вона долає понад 8000 км, аби працювати медсестрою у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у Сан-Франциско, США.

Медсестра зі Швеції літає 8000 км на роботу до США. Фото з відкритих джерел

32-річна Кортні родом зі США, але після переїзду до Швеції у 2022 році та народження доньки відчула, що не готова відмовитися від улюбленої професії. Вона вирішила зберегти роботу у Каліфорнії.

З січня цього року жінка налітала понад 50 тисяч кілометрів, витративши близько 1500 доларів на квитки. Проте вона переконує, що це фінансово вигідно. Кортні працює лише чотири зміни на місяць, але зарплати вистачає на оренду житла у Швеції та комфортне життя родини.

"Якщо я працюю у вихідні, мені платять більше, а якщо я навчаю інших медсестер, нам платять на 25% більше, ніж звичайним працівникам. Якби я відпрацювала одну 12-годинну зміну в Каліфорнії, цього вистачило б, щоб оплатити місячну оренду у Стокгольмі. Зараз у мене набагато кращий баланс між роботою та особистим життям", — пояснює Кортні.

Її графік дозволяє отримувати до шести тижнів відпустки поспіль. Коли вона у Сан-Франциско, зупиняється у колеги за символічні 50 доларів на ніч і залишає там машину та робочий одяг.

Медсестра зі Швеції працює в США

Попри переваги, є й труднощі. За її словами, це різниця в часі у дев’ять годин та 10 днів розлуки з донькою і чоловіком. Утім, Кортні вважає, що вигоди переважають. У США зарплати медсестер значно вищі, ніж у Швеції, а також існують профспілки, що захищають їхні права.

Як наслідок, поєднання американських заробітків і соціальних переваг Швеції таких як безкоштовна медицина та дитячі садки, дозволяє Кортні жити на дві країни.

"Це здається стабільним, і я не планую нічого змінювати найближчим часом", — підсумовує Кортні.

