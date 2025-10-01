Женщина ездит 8000 км на работу: она объясняет, почему это выгодно

Для большинства людей дорога на работу обычно занимает пол часа в общественном транспорте или на собственном авто. Но для Кортни Эль-Рефай из Стокгольма "рабочая поездка" превратилась в 11-часовой перелет через океан. Ежемесячно она преодолевает более 8000 км, чтобы работать медсестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных в Сан-Франциско, США.

Медсестра из Швеции летает 8000 км на работу в США. Фото из открытых источников

32-летняя Кортни родом из США, но после переезда в Швецию в 2022 году и рождения дочери почувствовала, что не готова отказаться от любимой профессии. Она решила сохранить работу в Калифорнии.

С января этого года женщина налетала более 50 тысяч километров, потратив около 1500 долларов на билеты. Однако она утверждает, что это финансово выгодно. Кортни работает всего четыре смены в месяц, но зарплаты хватает на аренду жилья в Швеции и комфортную жизнь семьи.

"Если я работаю по выходным, мне платят больше, а если я учу других медсестер, нам платят на 25% больше, чем обычным работникам. Если бы я отработала одну 12-часовую смену в Калифорнии, этого хватило бы, чтобы оплатить месячную аренду в Стокгольме. Сейчас у меня гораздо лучший баланс между работой и личной жизнью", – объясняет Кортни.

Ее график позволяет получать до шести недель отпуска подряд. Когда она находится в Сан-Франциско, останавливается у коллеги за символические 50 долларов на ночь и оставляет там машину и рабочую одежду.

Медсестра из Швеции работает в США

Несмотря на преимущества, есть и трудности. По ее словам, это разница во времени в девять часов и 10 дней разлуки с дочерью и мужем. Впрочем, Кортни считает, что выгоды преобладают. В США зарплаты медсестер значительно выше, чем в Швеции, а также профсоюзы, защищающие их права.

Как следствие, сочетание американских заработков и социальных преимуществ Швеции, таких как бесплатная медицина и детские сады, позволяет Кортни жить на две страны.

"Это кажется стабильным, и я не планирую ничего менять в ближайшее время", — заключает Кортни.

