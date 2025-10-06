Лучшие страны для жизни и работы для иностранцев: неожиданный лидер

Все больше людей решают жить и работать вне своей родины. По данным Отчета о мировой миграции, международные мигранты составляют 3,6% населения мира. Новый опрос Expat Insider 2025, проведенный сообществом InterNations, показал, какие страны экспаты считают наиболее удобными для жизни и работы.

Лучшие страны для жизни и работы. Фото из открытых источников

Первое место уже второй год подряд заняла Панама как лучшая страна для экспатов. 94% иностранцев заявили, что удовлетворены своей жизнью в этой стране. Панама стала лидером в трех ключевых критериях из пяти приневоливаемых: качество жизни, легкость устройства, условия для работы, доступность базовых услуг и финансова привлекательность.

Страна становится все более популярной среди фрилансеров, цифровых кочевников и пенсионеров благодаря сочетанию современной инфраструктуры, мягкого климата и близости к природе.

На втором месте оказалась Колумбия, где 80% экспатов отметили гостеприимство местных жителей и легкость интеграции в общество. Мексика, занявшая третье место, получила высокие оценки за дружескую атмосферу и открытость к иностранцам.

Топ-10 лучших стран для жизни и работы по версии экспатов в 2025 году:

1. Панама

2. Колумбия

3. Мексика

4. Таиланд

5. Вьетнам

6. Китай

7. ОАЭ

8. Индонезия

9. Испания

10. Малайзия

Примечательно, что только одна европейская страна попала в топ-10 – это Испания, занявшая девятое место благодаря высокому качеству жизни, теплой культуре и климату. Среди аутсайдеров оказались Южная Корея, Турция и Кувейт – там иностранцы отмечают проблемы с интеграцией, языковым барьером и работой.

Экспат (экспатриант) – это человек, временно или постоянно проживающий и работающий в другой стране, чем тот, где он родился. В отличие от иммигрантов экспаты обычно не планируют навсегда оставаться в новой стране, сохраняя тесную связь с родиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина ездит 8000 км на работу и объясняет, почему это выгодно.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали 36 имен, имеющих малейшие шансы получить работу.