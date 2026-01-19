Молоді IT-фахівці масово відмовляються від сексу: яка причина нового тренду

У технологічній індустрії формується новий аскетичний тренд, коли IT-фахівці та засновники стартапів свідомо відмовляються від сексу й романтичних стосунків, аби зосередитися на кар’єрі та розвитку бізнесу. Як вказує Business Insider, це форму культуру "максимальної продуктивності", яка масово охопила Кремнієву долину.

Айтішники відмовляються від сексу. Фото з відкритих джерел

Молоді IT-фахівці відкрито говорять про "режим ченця", який передбачає багатогодинні спринти з кодування, роботу за графіком 996 (з 9:00 до 21:00 та шість днів на тиждень) і повну відмову від побачень.

"Я одержимий роботою, але моє любовне життя занепадає", — розповів 18-річний хлопець Лаул, який взяв відпустку в Нью-Йоркському університеті, щоб працювати на повний робочий день у своєму стартапі з HR-технологій Velric.

Для подібних до Лаула IT-фахівці кожна година поза офісом — це "втрата можливостей", які краще інвестувати у продукт чи пошук інвесторів. Знайомства, якщо й трапляються, відбуваються на конференціях або через LinkedIn і здебільшого пов’язані з професійною метою.

"Кожна ніч, яку ви проводите поза домом, — це час, який ви могли б витратити на створення свого стартапу", — стверджує 24-річна засновниця стартапу Build Club Енні Ляо.

Цей тренд пов’язують із жорсткою конкуренцією в галузі штучного інтелекту, страхом втратити темп і зростаючим тиском з боку венчурного ринку. Ще однією причиною нового тренду називають гендерну нерівність у вузьких колах технологічних компаній, де жінки становили близько чверті робочої сили в технологічній галузі.

"Якщо ти гетеросексуал і хлопець, то жінок просто не так багато", — каже співзасновник фотоплатформи зі штучним інтелектом Aragon Веслі Тіан.

Інші відкидають гендерну нерівність називаючи її виправданням для продовження роботи над власним проєктом.

Однак експерти попереджають про зворотний бік тренду. Психологи та коучі зі стосунків наголошують, що повноцінне особисте життя може підсилювати професійну ефективність, а не шкодити їй. Деякі засновники визнають, що стабільні стосунки допомагали їм витримувати навантаження і навіть покращували якість рішень. Наприклад, професор комунікацій у Ферфілдському університеті Шон Хоран стверджує, що повноцінне особисте життя сприяє кращій продуктивності на роботі.

