7 січня в Україні відзначатимуть нове свято: Зеленський підписав указ

В Україні офіційно запровадили нове професійне свято День програміста, який відзначатимуть щороку 7 січня. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів за ініціативи президента Володимира Зеленського. Указ глави держави вже оприлюднений і набирає чинності з дня публікації.

Зеленський підписав указ про День програміста в Україні

День програміста в Україні

З 2026 року в Україні День програміста відзначається 7 січня. Як зазначається в документі, запровадження Дня програміста має на меті відзначити значний внесок фахівців з інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки, цифрової безпеки та обороноздатності держави.

Про ухвалене рішення повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, опублікувавши текст президентського указу. У ньому також підкреслюється, що встановлення професійного свята має сприяти подальшому розвитку ІТ-індустрії в Україні та зміцненню її міжнародних позицій.

Раніше українські програмісти неофіційно відзначали професійне свято у 256-й день року 12 або 13 вересня. Однак ця дата мала "російський слід", що викликало дискусії в професійній спільноті. У 2022 році платформа DOU провела опитування щодо нової дати святкування, і саме 7 січня отримало найбільшу підтримку.

Відтепер 7 січня офіційно закріплено як День програміста в Україні, що символізує визнання ІТ-фахівців ключовою частиною сучасної держави.

