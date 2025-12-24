7 января в Украине будут отмечать новый праздник: Зеленский подписал указ

В Украине официально ввели новый профессиональный праздник День программиста, который будут отмечать каждый год 7 января. Соответствующее решение принял Кабинет Министров по инициативе президента Владимира Зеленского. Указ главы государства уже обнародован и вступает в силу со дня публикации.

Зеленский подписал указ о Дне программиста в Украине

День программиста в Украине

С 2026 года в Украине День программиста отмечается 7 января. Как отмечается в документе, введение Дня программиста должно отметить значительный вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики, цифровой безопасности и обороноспособности государства.

О принятом решении сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, опубликовав текст президентского указа. В нем также подчеркивается, что установление профессионального праздника должно способствовать дальнейшему развитию ИТ-индустрии в Украине и укреплению ее международных позиций.

Ранее украинские программисты неофициально отмечали профессиональный праздник в 256-й день 12 или 13 сентября. Однако эта дата имела "русский след", что вызвало дискуссии в профессиональном сообществе. В 2022 году платформа DOU провела опрос о новой дате празднования, и именно 7 января получил наибольшую поддержку.

Теперь 7 января официально закреплен как День программиста в Украине, что символизирует признание ИТ-специалистов ключевой частью современного государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что айтишники идут на радикальные шаги, чтобы не потерять работу.

Также "Комментарии" писали о средних зарплатах в Украине. Работники каких отраслей получают самые высокие зарплаты.