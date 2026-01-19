Молодые IT-специалисты массово отказываются от секса: какая причина нового тренда

Рубрики
В технологической индустрии формируется новый аскетический тренд, когда IT-специалисты и основатели стартапов сознательно отказываются от секса и романтических отношений, чтобы сосредоточиться на карьере и развитии бизнеса. Как указывает Business Insider, это форма культуры "максимальной продуктивности", которая массово охватила Кремниевую долину.
Молодые IT-специалисты открыто говорят о "режиме монаха", который предусматривает многочасовые спринты по кодированию, работу по графику 996 (с 9:00 до 21:00 и шесть дней в неделю) и полный отказ от свиданий.
Для подобных к Лаулу IT-специалистов каждый час вне офиса — это "потеря возможностей", которые лучше инвестировать в продукт или поиск инвесторов. Знакомства, если и случаются, проходят на конференциях или через LinkedIn и в основном связаны с профессиональной целью.
Этот тренд связывают с жесткой конкуренцией в области искусственного интеллекта, страхом потерять темп и растущим давлением со стороны венчурного рынка. Еще одной причиной нового тренда называют гендерное неравенство в узких кругах технологических компаний, где женщины составляли около четверти рабочей силы в технологической отрасли.
Другие отвергают гендерное неравенство называя его оправданием для продолжения работы над собственным проектом.
Однако эксперты предупреждают об обратной стороне тренда. Психологи и коучи отношений отмечают, что полноценная личная жизнь может усиливать профессиональную эффективность, а не вредить ей. Некоторые основатели признают, что стабильные отношения помогали им выдерживать нагрузку и даже улучшали качество решений. К примеру, профессор коммуникаций в Ферфилдском университете Шон Хоран утверждает, что полноценная личная жизнь способствует лучшей производительности на работе.
