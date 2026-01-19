logo

Молодые IT-специалисты массово отказываются от секса: какая причина нового тренда
commentss НОВОСТИ Все новости

Молодые IT-специалисты массово отказываются от секса: какая причина нового тренда

Почему IT-специалисты и основатели стартапов массово отказываются от секса и свиданий.

19 января 2026, 17:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В технологической индустрии формируется новый аскетический тренд, когда IT-специалисты и основатели стартапов сознательно отказываются от секса и романтических отношений, чтобы сосредоточиться на карьере и развитии бизнеса. Как указывает Business Insider, это форма культуры "максимальной продуктивности", которая массово охватила Кремниевую долину.

Молодые IT-специалисты открыто говорят о "режиме монаха", который предусматривает многочасовые спринты по кодированию, работу по графику 996 (с 9:00 до 21:00 и шесть дней в неделю) и полный отказ от свиданий.

"Я одержим работой, но моя любовная жизнь приходит в упадок", — рассказал 18-летний парень Лаул, который взял отпуск в Нью-Йоркском университете, чтобы работать на полный рабочий день в своем стартапе по HR-технологиям Velric.

Для подобных к Лаулу IT-специалистов каждый час вне офиса — это "потеря возможностей", которые лучше инвестировать в продукт или поиск инвесторов. Знакомства, если и случаются, проходят на конференциях или через LinkedIn и в основном связаны с профессиональной целью.

"Каждая ночь, которую вы проводите вне дома — это время, которое вы могли бы потратить на создание своего стартапа", — утверждает 24-летняя основательница стартапа Build Club Энни Ляо.

Этот тренд связывают с жесткой конкуренцией в области искусственного интеллекта, страхом потерять темп и растущим давлением со стороны венчурного рынка. Еще одной причиной нового тренда называют гендерное неравенство в узких кругах технологических компаний, где женщины составляли около четверти рабочей силы в технологической отрасли.

"Если ты гетеросексуал и парень, то женщин просто не так много", – говорит соучредитель фотоплатформы с искусственным интеллектом Aragon Уэсли Тиан.

Другие отвергают гендерное неравенство называя его оправданием для продолжения работы над собственным проектом.

Однако эксперты предупреждают об обратной стороне тренда. Психологи и коучи отношений отмечают, что полноценная личная жизнь может усиливать профессиональную эффективность, а не вредить ей. Некоторые основатели признают, что стабильные отношения помогали им выдерживать нагрузку и даже улучшали качество решений. К примеру, профессор коммуникаций в Ферфилдском университете Шон Хоран утверждает, что полноценная личная жизнь способствует лучшей производительности на работе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине официально установили праздник День программиста.

Также "Комментарии" писали о том, в каком секторе украинские IT-специалисты больше всего ищут работу.



Источник: https://www.businessinsider.com/locked-in-tech-founders-swearing-off-dating-silicon-valley-2026-1
