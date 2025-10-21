Смерті українців на війні стають можливістю для мігрантів

Україна поступово входить у фазу демографічних і трудових змін, які відкривають двері для іноземних працівників. Про це заявив колишній канадський дипломат, а нині бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук. За його словами, війна, міграція та втрати населення створюють нову реальність на українському ринку праці.

Смерті українців на війні, створюють привабливі умови для мігрантів

Роман Ващук у коментарі Новини.LIVE заявив, що масовий виїзд українців за кордон, а також втрати на фронті призводять до дефіциту робочої сили всередині країни. Цей дефіцит може стимулювати залучення трудових мігрантів з інших регіонів світу.

"З кожним українцем, що виїжджає, який, на жаль, гине, чи вирішує, що це не для нього — створюється робоче місце для людини з-за кордону", — зазначив бізнес-омбудсмен.

Ващук також нагадав, що Україна вже мала подібну тенденцію до війни, коли на внутрішній ринок почали приїжджати іноземні працівники. Крім того, за його словами, це природний процес, який пройшли майже всі європейські країни.

"Кожна країна, яка колись експортувала робочу силу, дивується, коли в неї починають приїжджати люди з інших держав. Поляки тепер у шоці через українців", — зауважив Ващук.

Бізнес-омбудсмен наголосив, що існує велика частина світу, для якої життя та робота в Україні можуть бути привабливими, адже навіть з урахуванням воєнних ризиків умови тут можуть стати "апгрейдом" порівняно з їхніми країнами походження.

