Смерти украинцев на войне становятся возможностью для мигрантов

Украина постепенно входит в фазу демографических и трудовых изменений, открывающих двери для иностранных работников. Об этом заявил бывший канадский дипломат, а ныне бизнес-омбудсмен в Украине Роман Ващук. По его словам, война, миграция и потери населения создают новую реальность на украинском рынке труда.

Смерти украинцев на войне создают привлекательные условия для мигрантов

Роман Ващук в комментарии Новости.LIVE заявил, что массовый выезд украинцев за границу, а также потери на фронте приводят к дефициту рабочей силы внутри страны. Этот дефицит может стимулировать привлечение трудовых мигрантов из других регионов мира.

"С каждым уезжающим украинцем, который, к сожалению, погибает, или решает, что это не для него — создается рабочее место для человека из-за границы", — отметил бизнес-омбудсмен.

Ващук также напомнил, что у Украины уже была подобная тенденция до войны, когда на внутренний рынок начали приезжать иностранные работники. Кроме того, по его словам, это естественный процесс, прошедший почти все европейские страны.

"Каждая страна, когда-то экспортировавшая рабочую силу, удивляется, когда в нее начинают приезжать люди из других государств. Поляки теперь в шоке из-за украинцев", — отметил Ващук.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что существует большая часть мира, для которой жизнь и работа в Украине могут быть привлекательными, ведь даже с учетом военных рисков условия могут стать "апгрейдом" по сравнению с их странами происхождения.

