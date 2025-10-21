Смерти украинцев на войне становятся возможностью для мигрантов

Рубрики
Украина постепенно входит в фазу демографических и трудовых изменений, открывающих двери для иностранных работников. Об этом заявил бывший канадский дипломат, а ныне бизнес-омбудсмен в Украине Роман Ващук. По его словам, война, миграция и потери населения создают новую реальность на украинском рынке труда.
Смерти украинцев на войне создают привлекательные условия для мигрантов
Роман Ващук в комментарии Новости.LIVE заявил, что массовый выезд украинцев за границу, а также потери на фронте приводят к дефициту рабочей силы внутри страны. Этот дефицит может стимулировать привлечение трудовых мигрантов из других регионов мира.
Ващук также напомнил, что у Украины уже была подобная тенденция до войны, когда на внутренний рынок начали приезжать иностранные работники. Кроме того, по его словам, это естественный процесс, прошедший почти все европейские страны.
Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что существует большая часть мира, для которой жизнь и работа в Украине могут быть привлекательными, ведь даже с учетом военных рисков условия могут стать "апгрейдом" по сравнению с их странами происхождения.
