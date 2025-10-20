Зараз в українському політичному просторі лунають заяви, що Україна може зіткнутися з необхідністю залучення трудових мігрантів із країн Азії для подолання демографічної кризи.

Наплив мігрантів в Україну: що станеться з країною, яку заселять люди з Бангладешу, Індії або Непалу

"Можливо, нам доведеться відкривати країну для міграції – Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни, В’єтнам із задоволенням приїдуть. Попереду дуже важкі часи", – сказав ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба ще у вересні.

Президент "Київської школи економіки" та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Мілованов в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що нестача фахівців в Україні вже відчувається як критична.

"Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не навчимося бути розумнішими, імпортуватимемо не десятками тисяч, а мільйонами", — зазначив радник голови ОП.

Він наголосив, що мігрантів насамперед доведеться залучати на робітничі професії.

"Погляньте, скільки у нас пенсіонерів, порахуйте співвідношення між працюючими і такими, що вийшли на пенсію. Це критично. Перший пріоритет — вижити і війна, а другий пріоритет — щоб у нас була високопродуктивна, конкурентоспроможна європейського рівня нація", — пояснив Мілованов.

Як така ситуація може вплинути на нашу державу, на аспект повернення українців з-за кордону та взагалі на нашу українську ідентичність у найближчі 10 років, порталу "Коментарі" розповіли експерти.

Мігранти інтегруються в країну

Політичний експерт Володимир Цибулько наголосив, що в Україні більшість мігрантських спільнот приймають українські "правила гри" і навіть намагаються вивчати українську мову.

"От ми бачимо, що, наприклад, в Україні велика мусульманська спільнота, яка має свої мечеті, і вона поводиться, як громадяни України. Тобто вона не вчиняє жодних антидержавних жестів. По-перше, чому заговорили про Бангладеш і Індію? Тобто в Туреччині теж достатньо вільних рук, і Туреччина нам ближче. Якщо в нас будуть хороші умови і достатньо конкурентна оплата, то до нас з Європи можуть приймати людей, працювати. З Югославії, наприклад, колишньої. Чи з Польщі", – зазначає експерт.

За словами Цибулька, у повоєнній Україні буде дуже багато роботи, насправді в Україні запит на робочі руки дуже великий.

"Нам не вистачає приблизно 5 мільйонів працівників. Так що, якщо ще будуть повернути окуповані території, це ще більший запит буде. Буде багато такої тимчасової роботи. Тобто проєкти відновлення, наприклад, Каховська ГЕС, або там залізниця, масштабна перебудова залізниці, порти, аеропорти. Тут буде багато будівельних робіт. Насправді підрядники європейські чи турецькі чи ще якісь, які будуть брати роботи, вигравати тендери, вони просто-напросто будуть приїжджати зі своєю робочою силою. Як у Росії колись мешканці Таджикістану почали працювати в комунальному господарстві і зайняли цю нішу. Але в нас, по-моєму, з комунальним господарством все більш-менш. У нас буде запит на робочу силу в будівництві, бо відбудова буде дуже масштабною і потребуватиме багато працівників", – наголосив Володимир Цибулько.

Україну чекає не масштабна нестача робочих рук, а конкретних фахівців

Політолог Володимир Фесенко, у свою чергу, наголошує, що у нас демографічна криза вже є, а після війни ризик нестачі робочих рук буде достатньо великий.

"Я не схильний так занадто драматизувати ситуацію, як це робить Мілованов. Очевидно, що нестача робочих рук буде. Питання в іншому, що це буде нестача, яка буде проявлятися в окремих регіонах, в окремих галузях і по окремих спеціальностях. Тобто це не взагалі буде, а по окремих секторах. В деяких випадках мова буде йти про те, що проблеми робочих рук будуть вирішувати конкретні компанії. Ну, наприклад, будівельні. Якщо Туреччина буде займатися окремими будівельними проєктами, зокрема дорожніми, ну вони знають, з ким у нас тут працювати. Вони і зараз активно працюють, як ми бачимо по Києву, зокрема. І нічого їм не заважає, у них є робочі руки, вони вирішують цю проблему. По будівельному бізнесу ми теж бачимо, що активному будівельному процесу нестача рук не заважає", – зазначає політолог.

За словами Фесенка, не вистачає в Україні конкретних робочих спеціальностей, на які буде дефіцит.

"А от простий приклад, де реальна проблема буде проявлятися, не чисельна, там, скільки нам мільйонів робочих рук не вистачає. Наприклад, нам зварювальників не буде вистачати. Нам не вистачає інженерів. Інженерів нам не вистачає. І що, інженерів будемо брати з Філіппін, чи з Індонезії? Я в цьому дуже сильно сумніваюся. Питання, наприклад, цікаве, по якому дійсно може виникнути непроста історія. Тут треба шукати нестандартні варіанти. Наприклад, нестача робочих рук в сільському господарстві. Для нас це актуально. Це одна з наших провідних галузей. І отут доведеться шукати робочі руки, де, які саме, звідки, з яких країн – питання поки відкрите. Я думаю, тут будуть дивитися і по кваліфікації, з ким як домовлятися", – підкреслює Володимир Фесенко.

Україну хочуть відновлювати провідні країни, які навіть не є нашими союзниками у війні

Він наводить приклад, як за радянських часів у сільському господарстві на території України працювали корейці.

"Тут все залежить від конкретної ситуації і від домовленості з окремими країнами. Бажаючих, от теж на що зверну увагу, бажаючих серед різних країн взяти участь по воєнному відновленню України дуже багато. Навіть серед країн, які не є нашими прямими друзями і союзниками. Наприклад, Китай. Та сама Туреччина. Ну і багато інших країн насправді готові. У нас такі дуже прохолодні відносини зараз з В'єтнамом. А у В'єтнама є інтерес до України. В'єтнамці дуже трудолюбливі люди", – зазначає експерт.

Він наголошує, що трудова міграція в Україні, вона виникне, а також може вплинути на внутрішню структуру населення теж може мінятися.

"Будуть, можливо, суперечливі процеси, коли частина наших громадян, особливо відразу після війни, як тільки відкриються кордони, захоче поїхати з України. В тому числі і частина людей, які воювали, які там зберегли ці гроші, які отримували під час війни, хто вижив. Хтось захоче просто відпочити або воз'єднатися з родиною, поїхати за кордон. Після цього, через певний час, коли стикнуться з тим, що не в кожній країні вони знайдуть теплий прийом і ту роботу, на яку вони розраховували, частина повернеться. Так що я б не занадто драматизував цю ситуацію", – зазначає Фесенко.

Штучний інтелект змінить ринок праці в Україні за 10 років

Крім того, експерт наголошує, що з розвитком штучного інтелекту багато професій просто зникнуть, або відійдуть на другий план.

"Це автоматизація і використання штучного інтелекту. Давно вже прогнозують. Це не відразу буде, можливо не через 2-3 роки, а років за 5-10. Але тим не менш, якщо швидко буде розвиватися галузь безпілотників, цивільних безпілотників, на громадських шляхах, як це зараз вже відбувається в США. Поки що це перші експерименти. Але як свідчить досвід, років за 7-10 це може стати більш масово. Особливо при нинішніх темпах розвитку штучного інтелекту. То може зникнути така масова професія, як водії таксі. Це десятки тисяч людей, а іноді сотні тисяч людей, якщо великі країни", – наголошує експерт.

Україну чекають антимігрантські настрої

Також за його словами, як тільки з'явиться більше мігрантів, як досвід Росії про це свідчить, буде більше антимігрантських настроїв.

"А от вже зараз, до речі, є зміни, які проявляються по суто українських громадянах. Західна Україна. Там з'явилися багато російськомовних переселенців. І вже виникла мовна напруга. А от уявимо собі, якщо треба буде створювати нові підприємства, зокрема на заході України, і там з'являться люди з інших країн на робітничих професіях. Зокрема і переселенці з країни Азії додатково. А там націоналістичні настрої набагато сильніші, ніж в Східних чи Центральних районах України. Так що, да, тут ризики є, безумовно. Вони можуть виникнути, але це вже проблеми повоєнні. Я вам скажу відверто, нам треба вийти з цієї війни ще. Оговтатись після цієї війни", – додає експерт.