Сейчас в украинском политическом пространстве раздаются заявления, что Украина может столкнуться с необходимостью привлечения трудовых мигрантов из Азии для преодоления демографического кризиса.

Наплыв мигрантов в Украину: что произойдет со страной, которую заселят люди из Бангладеша, Индии или Непала

"Возможно, нам придется открывать страну для миграции – Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам с удовольствием приедут. Впереди очень трудные времена", – сказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба еще в сентябре.

Президент "Киевской школы экономики" и внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в интервью "Украинской правде" заявил, что нехватка специалистов в Украине уже ощущается как критическая.

"Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами", — отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что мигрантов, прежде всего, придется привлекать на рабочие профессии.

"Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между работающими и вышедшими на пенсию. Это критично. Первый приоритет — выжить и война, а второй приоритет — чтобы у нас была высокопродуктивная, конкурентоспособная европейского уровня нация", — пояснил Милованов.

Как такая ситуация может повлиять на наше государство, на аспект возвращения украинцев из-за границы и вообще на нашу украинскую идентичность в ближайшие 10 лет, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Мигранты интегрируются в страну

Политический эксперт Владимир Цыбулько отметил, что в Украине большинство мигрантских сообществ принимают украинские "правила игры" и даже пытаются учить украинский язык.

"Вот мы видим, что, например, в Украине большое мусульманское сообщество, которое имеет свои мечети, и оно ведет себя как граждане Украины. То есть они не совершают никаких антигосударственных жестов. Во-первых, почему заговорили о Бангладеш и Индии? То есть у Турции тоже достаточно свободных рук, и Турция нам ближе. Если у нас будут хорошие условия и достаточно конкурентная оплата, то к нам из Европы могут принимать людей, работать. Из Югославии, например, бывшей. Или из Польши", – отмечает эксперт.

По словам Цыбулько, в послевоенной Украине будет очень много работы, на самом деле в Украине запрос на рабочие руки очень велик.

"Нам не хватает около 5 миллионов работников. Так что если еще вернут оккупированные территории, это еще больший запрос будет. Будет много такой временной работы. То есть, проекты восстановления, например, Каховская ГЭС, или там железная дорога, масштабная перестройка железной дороги, порты, аэропорты. Здесь будет много строительных работ. На самом деле подрядчики европейские или турецкие или еще какие-то, которые будут брать работы, выигрывать тендеры, они просто будут приезжать со своей рабочей силой. Как в России, когда-то жители Таджикистана начали работать в коммунальном хозяйстве и заняли эту нишу. Но у нас, по-моему, с коммунальным хозяйством все более-менее. У нас будет запрос на рабочую силу в строительстве, потому что восстановление будет очень масштабным и потребует много работников", – подчеркнул Владимир Цыбулько.

Украину ждет не масштабная нехватка рабочих рук, а конкретных специалистов

Политолог Владимир Фесенко , в свою очередь, отмечает, что у нас демографический кризис уже есть, а после войны риск нехватки рабочих рук будет достаточно велик.

"Я не склонен так слишком драматизировать ситуацию, как это делает Милованов. Очевидно, что нехватка рабочих рук будет. Вопрос в другом, что это будет недостаток, который будет проявляться в отдельных регионах, в отдельных отраслях и по отдельным специальностям. То есть, это не вообще будет, а по отдельным секторам. В некоторых случаях речь идёт о том, что проблемы рабочих рук будут решать конкретные компании. Ну, к примеру, строительные. Если Турция будет заниматься отдельными строительными проектами, в частности, дорожными, ну они знают, с кем у нас здесь работать. Они и сейчас активно работают, как мы видим по Киеву, в частности. И ничего им не мешает, у них есть рабочие руки, они решают эту проблему. По строительному бизнесу мы тоже видим, что активному строительному процессу нехватка рук не мешает", – отмечает политолог.

По словам Фесенко, в Украине не хватает конкретных рабочих специальностей, на которые будет дефицит.

"А вот простой пример, где реальная проблема будет проявляться, не многочисленна, там, сколько нам миллионов рабочих рук не хватает. Например, нам сварщиков не будет хватать. Нам не хватает инженеров. Инженеров нам не хватает. И что, инженеров будем брать из Филиппин или из Индонезии? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Вопрос, например, интересный, по которому действительно может возникнуть непростая история. Здесь нужно искать нестандартные варианты. К примеру, нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве. Для нас это актуально. Это одна из наших ведущих областей. И тут придется искать рабочие руки, где, какие именно, откуда, из каких стран – вопрос пока открыт. Я думаю, здесь будут смотреть и по квалификации, с кем как договариваться", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Украину хотят восстанавливать ведущие страны, даже не являющиеся нашими союзниками в войне

Он приводит пример, как в советское время в сельском хозяйстве на территории Украины работали корейцы.

"Здесь все зависит от конкретной ситуации и от договоренности с отдельными странами. Желающих, вот тоже на что обратите внимание, желающих среди разных стран принять участие в послевоенном восстановлении Украины очень много. Даже среди стран, не являющихся нашими прямыми друзьями и союзниками. К примеру, Китай. Та же Турция. Ну и многие другие страны действительно готовы. У нас такие очень прохладные отношения сейчас с Вьетнамом. А у Вьетнама есть интерес к Украине. Вьетнамцы очень трудолюбивые люди", – отмечает эксперт.

Он отмечает, что трудовая миграция в Украину, она возникнет, а также может повлиять на внутреннюю структуру населения, которая тоже может меняться.

"Будут, возможно, противоречивые процессы, когда часть наших граждан, особенно сразу после войны, как только откроются границы, захочет уехать из Украины. В том числе и часть воевавших людей, которые там сохранили эти деньги, которые получали во время войны, которые выжили. Кто-то захочет просто отдохнуть или воссоединиться с семьей, уехать за границу. После этого, через время, когда столкнутся с тем, что не в каждой стране они найдут теплый прием и ту работу, на которую они рассчитывали, часть вернется. Так что я не слишком драматизировал бы эту ситуацию", – отмечает Фесенко.

Искусственный интеллект изменит рынок труда в Украине за 10 лет

Кроме того, эксперт отмечает, что с развитием искусственного интеллекта многие профессии просто исчезнут или отойдут на второй план.

"Это автоматизация и использование искусственного интеллекта. Давно прогнозируют. Это не сразу будет, возможно, не через 2-3 года, а лет через 5-10. Но, тем не менее, если быстро будет развиваться отрасль беспилотников, гражданских беспилотников, на общественных дорогах, как это сейчас уже происходит в США. Пока это первые эксперименты. Но как свидетельствует опыт, лет через 7-10 это может стать более массово. Особенно при нынешних темпах развития искусственного интеллекта. Так может исчезнуть такая массовая профессия, как водители такси. Это десятки тысяч людей, а иногда сотни тысяч людей, если большие страны", – подчеркивает эксперт.

Украину ждут антимигрантские настроения

Также, по его словам, как только появится больше мигрантов, как опыт России об этом свидетельствует, будет больше антимигрантских настроений.

"А вот уже сейчас, кстати, есть изменения, которые проявляются по чисто украинским гражданам. Западная Украина. Там появилось много русскоязычных переселенцев. И уже возникло языковое напряжение. А вот представим себе, если нужно будет создавать новые предприятия, в частности, на западе Украины, и там появятся люди из других стран на рабочих профессиях. В том числе и переселенцы из стран Азии дополнительно. А там националистические настроения гораздо сильнее, чем в Восточных или Центральных районах Украины. Так что, да, здесь риски, безусловно. Они могут возникнуть, но это уже проблемы послевоенного времени. Я вам скажу откровенно, нам нужно выйти из этой войны еще. Оправиться после этой войны", – добавляет эксперт.