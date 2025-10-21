logo_ukra

BTC/USD

107751

ETH/USD

3849.65

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Звірячий удар РФ по Харкову КАБами: пошкоджено багато багатоповерхівок
commentss НОВИНИ Всі новини

Звірячий удар РФ по Харкову КАБами: пошкоджено багато багатоповерхівок

Внаслідок атаки Росії на Харків дев'ять постраждалих, пошкоджено щонайменше 15 будинків

21 жовтня 2025, 07:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіабомбами (КАБи), внаслідок чого поранення отримали 9 осіб, пошкоджено щонайменше 15 будинків в Індустріальному районі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Звірячий удар РФ по Харкову КАБами: пошкоджено багато багатоповерхівок

Вибухи у Харкові. Фото: з відкритих джерел

"Харків атакований ворожими КАБами – у місті прогриміли вибухи. Попередньо – Індустріальний район", – зазначив він.

Міський голова підтвердив інформацію про ще один удар, який зазнав Немишлянського району міста.

Варто зазначити, що останнім часом російські окупанти наростили кількість авіаційних бомб і активно їх модернізують. Це збільшило дальність застосування боєприпасів до 200 км.

Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок російських атак дронами Чернігів повністю знеструмлений, у місті також повністю відсутнє водопостачання. Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал".                                                    

З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел харчування.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", — йдеться в офіційному повідомленні на підприємстві.

Також у КП повідомили, що вранці буде організовано підвезення води до окремих районів міста. Інформація публікуватиметься окремо, мешканцям радять стежити за додатковими повідомленнями.

Також видання "Коментарі" повідомляло – сильні вибухи лунали по всій Україні: куди влучили війська РФ.                        




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини