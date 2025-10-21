Звірячий удар РФ по Харкову КАБами: пошкоджено багато багатоповерхівок

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіабомбами (КАБи), внаслідок чого поранення отримали 9 осіб, пошкоджено щонайменше 15 будинків в Індустріальному районі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові.

"Харків атакований ворожими КАБами – у місті прогриміли вибухи. Попередньо – Індустріальний район", – зазначив він.

Міський голова підтвердив інформацію про ще один удар, який зазнав Немишлянського району міста.

Варто зазначити, що останнім часом російські окупанти наростили кількість авіаційних бомб і активно їх модернізують. Це збільшило дальність застосування боєприпасів до 200 км.

Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок російських атак дронами Чернігів повністю знеструмлений, у місті також повністю відсутнє водопостачання. Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал".

З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел харчування.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", — йдеться в офіційному повідомленні на підприємстві.

Також у КП повідомили, що вранці буде організовано підвезення води до окремих районів міста. Інформація публікуватиметься окремо, мешканцям радять стежити за додатковими повідомленнями.

