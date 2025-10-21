Зверский удар РФ по Харькову КАБами: повреждено множество многоэтажек

Рубрики
Этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиабомбами (КАБы), в результате чего ранения получили 9 человек, повреждены по меньшей мере 15 домов в Индустриальном районе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников
Городской голова подтвердил информацию о еще одном ударе, который пришелся по Немышлянскому району города.
Стоит отметить, в последнее время российские оккупанты нарастили количество авиационных бомб и активно их модернизируют. Это увеличило дальность применения боеприпасов до 200 км.
Читайте также на портале "Комментарии" — вследствие российских атак дронами, Чернигов полностью обесточен, в городе также полностью отсутствует водоснабжение. Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".
С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания.
Также в КП сообщили, что утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города. Информация будет публиковаться отдельно, жителям советуют следить за дополнительными сообщениями.
