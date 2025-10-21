Зверский удар РФ по Харькову КАБами: повреждено множество многоэтажек

Этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиабомбами (КАБы), в результате чего ранения получили 9 человек, повреждены по меньшей мере 15 домов в Индустриальном районе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове. Фото: из открытых источников

"Харьков атакован вражескими КАБами — в городе прогремели взрывы. Предварительно — Индустриальный район", — отметил он.

Городской голова подтвердил информацию о еще одном ударе, который пришелся по Немышлянскому району города.

Стоит отметить, в последнее время российские оккупанты нарастили количество авиационных бомб и активно их модернизируют. Это увеличило дальность применения боеприпасов до 200 км.

Читайте также на портале "Комментарии" — вследствие российских атак дронами, Чернигов полностью обесточен, в городе также полностью отсутствует водоснабжение. Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".

С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", — говорится в официальном сообщении в предприятии.

Также в КП сообщили, что утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города. Информация будет публиковаться отдельно, жителям советуют следить за дополнительными сообщениями.

Также издание "Комментарии" сообщало – сильные взрывы раздавались по всей Украине: куда попали войска РФ.



