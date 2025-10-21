Россияне таки добились своего: какой областной центр полностью обесточен

Рубрики
Вследствие российских атаки дронами, Чернигов полностью обесточен, в городе также полностью отсутствует водоснабжение. Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".
С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания.
Также в КП сообщили, что утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города. Информация будет публиковаться отдельно, жителям советуют следить за дополнительными сообщениями.
Кроме того, в городе открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом.
Напомним, вечером в понедельник, 20 октября, российские захватчики повредили дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области.
В результате обстрела в части Киевской и Черниговской областей полностью исчезло энергоснабжение. Перебои со светом зафиксированы также в Чернигове и Славутиче.
Ночью агрессор продолжил атаки дронами Черниговскую область.
