Россияне таки добились своего: какой областной центр полностью обесточен

Вследствие российских атаки дронами, Чернигов полностью обесточен, в городе также полностью отсутствует водоснабжение. Об этом сообщает КП "Черниговводоканал".

Блекаут в Чернигове. Фото: из открытых источников

С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", — говорится в официальном сообщении в предприятии.

Также в КП сообщили, что утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города. Информация будет публиковаться отдельно, жителям советуют следить за дополнительными сообщениями.

Кроме того, в городе открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом.

"Задача водоканала — не только обеспечить население водой, но и отвести стоки с территории города, а это более 20 насосных станций канализации, которые нужно запустить и контролировать", — добавили в КП "Черниговводоканал".

Напомним, вечером в понедельник, 20 октября, российские захватчики повредили дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

В результате обстрела в части Киевской и Черниговской областей полностью исчезло энергоснабжение. Перебои со светом зафиксированы также в Чернигове и Славутиче.

Ночью агрессор продолжил атаки дронами Черниговскую область.

