Блекаут на Киевщине из-за массированного удара РФ: к жителям обратились с особой оговоркой
commentss НОВОСТИ Все новости

Блекаут на Киевщине из-за массированного удара РФ: к жителям обратились с особой оговоркой

В населенных пунктах открывают центры несокрушимости, оборудованные всем необходимым для поддержки жителей.

10 октября 2025, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 10 октября Киевская область подверглась массированной воздушной атаке. По словам начальника областной военной администрации Николая Калашника, российские войска применили ракеты разных типов и ударные дроны, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.

Блекаут на Киевщине из-за массированного удара РФ: к жителям обратились с особой оговоркой

Фото: из открытых источников

Основная цель врага – оставить украинцев без электричества, воды и тепла, выводя из строя критические энергообъекты.

В результате удара без света осталось около 28 тысяч семей в Броварском и Бориспольском районах. Аварийные бригады уже работают над оперативным восстановлением электроснабжения.

В пострадавших общинах открываются пункты несокрушимости, которые оборудованы всем необходимым для временного пребывания жителей – теплом, водой, связью и зарядкой устройств. Между тем, объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание от генераторов.

Кроме энергетики, пострадала и гражданская инфраструктура: в Броварах повреждены три многоэтажки, четыре торговых киоска, уничтожены два автомобиля и еще два — серьезно повреждены. Взрывная волна вышибала окна и вырубила фасады зданий.

Власти вместе со спасателями, полицией и коммунальными службами работают над стабилизацией ситуации в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал, что на парламентских выборах в Чехии победила популистская партия ANO во главе с Андреем Бабишем. Это вызвало определенную обеспокоенность тем, не повлияет ли новая политическая ситуация на поддержку Украины. Однако, как отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко серьезных причин для тревоги нет.



Источник: https://t.me/kyivoda/36095
