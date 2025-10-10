Блекаут на Киевщине из-за массированного удара РФ: к жителям обратились с особой оговоркой

В ночь на 10 октября Киевская область подверглась массированной воздушной атаке. По словам начальника областной военной администрации Николая Калашника, российские войска применили ракеты разных типов и ударные дроны, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.

Фото: из открытых источников

Основная цель врага – оставить украинцев без электричества, воды и тепла, выводя из строя критические энергообъекты.

В результате удара без света осталось около 28 тысяч семей в Броварском и Бориспольском районах. Аварийные бригады уже работают над оперативным восстановлением электроснабжения.

В пострадавших общинах открываются пункты несокрушимости, которые оборудованы всем необходимым для временного пребывания жителей – теплом, водой, связью и зарядкой устройств. Между тем, объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание от генераторов.

Кроме энергетики, пострадала и гражданская инфраструктура: в Броварах повреждены три многоэтажки, четыре торговых киоска, уничтожены два автомобиля и еще два — серьезно повреждены. Взрывная волна вышибала окна и вырубила фасады зданий.

Власти вместе со спасателями, полицией и коммунальными службами работают над стабилизацией ситуации в регионе.

