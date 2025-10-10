Блекаут на Київщині через масований удар РФ: до мешканців звернулися з особливим застереженням

У ніч на 10 жовтня Київську область зазнала масованої повітряної атаки. За словами начальника обласної військової адміністрації Миколи Калашника, російські війська застосували ракети різних типів та ударні дрони, цілеспрямовано атакувавши об’єкти енергетичної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

Основна мета ворога — залишити українців без електрики, води та тепла, виводячи з ладу критичні енергооб’єкти.

Унаслідок удару без світла залишилось близько 28 тисяч родин у Броварському та Бориспільському районах. Аварійні бригади вже працюють над оперативним відновленням електропостачання.

У постраждалих громадах відкриваються пункти незламності, які обладнані всім необхідним для тимчасового перебування мешканців — теплом, водою, зв’язком і зарядкою пристроїв. Тим часом об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення від генераторів.

Окрім енергетики, постраждала і цивільна інфраструктура: у Броварах пошкоджено три багатоповерхівки, чотири торгові кіоски, знищено два авто та ще два — серйозно пошкоджені. Вибухова хвиля повибивала вікна та посікла фасади будівель.

Влада разом із рятувальниками, поліцією та комунальними службами працює над стабілізацією ситуації в регіоні.

