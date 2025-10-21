Росіяни таки досягли свого: який обласний центр повністю знеструмлений

Внаслідок російських атак дронами Чернігів повністю знеструмлений, у місті також повністю відсутнє водопостачання. Про це повідомляє КП "Чернігівводоканал".

Блекаут у Чернігові. Фото: з відкритих джерел

З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел харчування.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків. Просимо завчасно робити запаси води", — йдеться в офіційному повідомленні на підприємстві.

Також у КП повідомили, що вранці буде організовано підвезення води до окремих районів міста. Інформація публікуватиметься окремо, мешканцям радять стежити за додатковими повідомленнями.

Крім того, у місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхових будинків можуть набирати воду, якщо вони розташовані поряд.

"Завдання водоканалу — не лише забезпечити населення водою, а й відвести стоки з території міста, а це понад 20 насосних станцій каналізації, які потрібно запустити та контролювати", — додали у КП "Чернігівводоканал".

Нагадаємо, увечері у понеділок, 20 жовтня, російські загарбники пошкодили дронами та ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури у Чернігівській області.

Внаслідок обстрілу в частині Київської та Чернігівської областей повністю зникло енергопостачання. Перебої зі світлом зафіксовано також у Чернігові та Славутичі.

Вночі агресор продовжив атаки дронами на Чернігівську область.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 10 жовтня Київська область зазнала масованої повітряної атаки. За словами начальника обласної військової адміністрації Миколи Калашника, російські війська застосували ракети різних типів та ударні дрони, цілеспрямовано атакувавши об'єкти енергетичної інфраструктури.



