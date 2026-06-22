Звірячий удар по Запоріжжю: чи є загиблі

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Кравцев Сергей
У понеділок вранці стало відомо, що внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранень зазнали три людини, ще одна жінка знаходиться в будинку, де виникла пожежа. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА
За словами Федорова, через удар російського безпілотника по приватному сектору обласного центра, загорівся будинок.
Пізніше Федоров повідомив про загибель жінки.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія завдала 9 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Четверо людей загинули, шестеро поранені. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру. За даними ОВА, внаслідок атаки на Запоріжжя четверо людей загинули, шестеро отримали поранення.
Також видання "Коментарі" повідомляло - російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Запоріжжя, застосувавши безпілотники для удару по одному з промислових об’єктів міста. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, а над районом інциденту піднявся густий чорний дим, який було видно з різних частин міста.
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що удар припав по інфраструктурному підприємству, де було пошкоджено резервуар із паливно-мастильними матеріалами. Це спричинило швидке поширення вогню та ускладнило роботу рятувальних служб.