Звірячий удар по Запоріжжю: чи є загиблі

У понеділок вранці стало відомо, що внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранень зазнали три людини, ще одна жінка знаходиться в будинку, де виникла пожежа. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

За словами Федорова, через удар російського безпілотника по приватному сектору обласного центра, загорівся будинок.

"За попередньою інформацією ЗОВА, поранень дістали три людини. Є інформація про те, що одна жінка залишається у будинку, де виникла пожежа", – зазначив керівник області.

Пізніше Федоров повідомив про загибель жінки.

"На жаль, підтверджена загибель жінки, що перебувала у будинку, зруйнованому ворожим безпілотником", – зауважив глава ОВА.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія завдала 9 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Четверо людей загинули, шестеро поранені. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру. За даними ОВА, внаслідок атаки на Запоріжжя четверо людей загинули, шестеро отримали поранення.

Також видання "Коментарі" повідомляло - російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Запоріжжя, застосувавши безпілотники для удару по одному з промислових об’єктів міста. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, а над районом інциденту піднявся густий чорний дим, який було видно з різних частин міста.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що удар припав по інфраструктурному підприємству, де було пошкоджено резервуар із паливно-мастильними матеріалами. Це спричинило швидке поширення вогню та ускладнило роботу рятувальних служб.



