Зверский удар по Запорожью: есть ли погибшие

В понедельник утром стало известно, что в результате атаки российских беспилотников на Запорожье ранения получили три человека, еще одна женщина находится в доме, где возник пожар. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

По словам Федорова, из-за удара российского беспилотника по частному сектору областного центра, загорелся дом.

"По предварительной информации ЗОВА, ранения получили три человека. Есть информация о том, что одна женщина остается в доме, где возник пожар", — отметил руководитель области.

Позже Федоров сообщил о гибели женщины.

"К сожалению, подтверждена гибель находившейся в доме разрушенного вражеского беспилотника женщины", — отметил глава ОВА.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия нанесла 9 ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Четверо человек погибли, шесть ранены. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Предварительно россияне нанесли 9 ударов КАБами по областному центру. По данным ОВА, в результате атаки на Запорожье четыре человека погибли, шестеро получили ранения.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска совершили очередную воздушную атаку на Запорожье, применив беспилотники для удара по одному из промышленных объектов города. В результате попадания возник масштабный пожар, а над районом инцидента поднялся густой черный дым, который был виден из разных частей города.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что удар пришелся по инфраструктурному предприятию, где был поврежден резервуар с горюче-смазочными материалами. Это привело к быстрому распространению огня и осложнило работу спасательных служб.



