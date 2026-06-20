Звірячий удар Росії КАБами по Запоріжжю: багато загиблих

Росія завдала 9 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Четверо людей загинули, шестеро поранені. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру.

За даними ОВА, внаслідок атаки на Запоріжжя четверо людей загинули, шестеро отримали поранення.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Під завалами ймовірно перебуває ще одна людина. Повідомлення про нові наслідки продовжують надходити до екстрених служб.

Читайте також на порталі "Коментарі" - російські терористичні війська в ніч проти 20 червня завдали ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, багато постраждалих, серед них – 6-річна дитина, з-під завалів витягли тіло людини.

Мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах повідомив, що удар припав по двоповерховому багатоквартирному будинку.

Як пізніше повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, внаслідок удару в Холодногірському районі постраждали 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна та 87-річна жінки, а також 6-річна дитина. Крім того, за його словами, допомога була потрібна ще одному чоловікові.

Також видання "Коментарі" повідомляло - російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Запоріжжя, застосувавши безпілотники для удару по одному з промислових об’єктів міста. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, а над районом інциденту піднявся густий чорний дим, який було видно з різних частин міста.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що удар припав по інфраструктурному підприємству, де було пошкоджено резервуар із паливно-мастильними матеріалами. Це спричинило швидке поширення вогню та ускладнило роботу рятувальних служб.



