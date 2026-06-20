Зверский удар России КАБами по Запорожью: много погибших

Россия нанесла 9 ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Четверо человек погибли, шесть ранены. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Предварительно россияне нанесли 9 ударов КАБами по областному центру.

По данным ОВА, в результате атаки на Запорожье четыре человека погибли, шестеро получили ранения.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Под завалами предположительно находится еще один человек. Сообщения о новых последствиях продолжают поступать в экстренные службы.

Читайте на портале "Комментарии" — российские террористические войска в ночь на 20 июня нанесли удары КАБами по Холодногорскому району Харькова, многие пострадавшие, среди них – 6-летний ребенок, из-под завалов извлекли тело человека.

Мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях сообщил, что удар пришелся по двухэтажному многоквартирному дому.

Как позже сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара в Холодногорском районе пострадали 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины, а также 6-летний ребенок. Кроме того, по его словам, помощь требовалась еще одному мужчине.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска совершили очередную воздушную атаку на Запорожье, применив беспилотники для удара по одному из промышленных объектов города. В результате попадания возник масштабный пожар, а над районом инцидента поднялся густой черный дым, который был виден из разных частей города.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что удар пришелся по инфраструктурному предприятию, где был поврежден резервуар с горюче-смазочными материалами. Это привело к быстрому распространению огня и осложнило работу спасательных служб.



