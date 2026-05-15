Страшний дим після "прильоту", жертва та поранені: Росія вчинила страшний злояин у Запоріжжі

Удень 15 травня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Запоріжжя, застосувавши безпілотники для удару по одному з промислових об’єктів міста. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, а над районом інциденту піднявся густий чорний дим, який було видно з різних частин міста.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що удар припав по інфраструктурному підприємству, де було пошкоджено резервуар із паливно-мастильними матеріалами. Це спричинило швидке поширення вогню та ускладнило роботу рятувальних служб.

За офіційними даними, одна людина загинула на місці внаслідок атаки. Ще троє чоловіків отримали серйозні поранення. Постраждалим 54, 60 та 63 роки. Усі вони зазнали вибухових травм різного ступеня тяжкості та були оперативно госпіталізовані. Медики зазначають, що стан потерпілих залишається важким, їм надається безперервна допомога.

Окремо того ж дня російські сили завдали удару по місту Вільнянськ. Там безпілотник поцілив у об’єкт транспортної інфраструктури. Унаслідок цієї атаки двоє людей дістали поранення, інформацію про їхній стан уточнюють медичні служби.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили про ще один інцидент: окупанти атакували приміський пасажирський поїзд. Удар стався поряд із вагоном, однак завдяки оперативній реакції локомотивної бригади, яка отримала сигнал повітряної тривоги від системи моніторингу, потяг було негайно зупинено. Пасажирів швидко евакуювали в безпечне місце, що дозволило уникнути масштабних жертв серед цивільних.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські сили протиповітряної оборони щодоби знищують до двох тисяч російських безпілотних літальних апаратів. Про це в ефірі телеканалу Київ24 повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки однієї з бригад Національної гвардії України Ігор Яременко.