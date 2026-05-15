Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін знайшов підступний спосіб зробити життя українців нестерпним: розкрито страшний сценарій
Путін знайшов підступний спосіб зробити життя українців нестерпним: розкрито страшний сценарій

Росія розширює використання безпілотних систем і планує підготувати до 200 тисяч операторів дронів

15 травня 2026, 10:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українські сили протиповітряної оборони щодоби знищують до двох тисяч російських безпілотних літальних апаратів. Про це в ефірі телеканалу Київ24 повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки однієї з бригад Національної гвардії України Ігор Яременко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, така інтенсивність застосування дронів з боку Росії свідчить про системне розширення цього напрямку у веденні бойових дій. Москва не лише активно використовує безпілотники на фронті, а й паралельно формує масштабний резерв операторів — у перспективі їх кількість може сягнути близько 200 тисяч осіб.

Військовий наголосив, що Україна також швидко адаптується до нових умов війни та розвиває власні безпілотні спроможності. Дрони вже стали одним із ключових інструментів на полі бою, адже дозволяють виявляти та знищувати логістичні маршрути противника, порушувати постачання боєприпасів, продовольства та ускладнювати евакуацію поранених.

Фактично безпілотні системи перетворилися на один із вирішальних елементів сучасного конфлікту, формуючи нову тактику ведення війни. Обидві сторони активно розвивають цей напрямок, намагаючись отримати перевагу в повітрі та на землі без прямого контакту великих підрозділів.

Паралельно на фронті тривають активні бойові дії. Українські Сили оборони продовжують контрнаступальні та стабілізаційні операції на окремих ділянках, зокрема повідомляється про відновлення контролю над населеним пунктом Одрадне на Харківщині та прилеглими територіями.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Києві продовжують ліквідовувати наслідки масштабної російської атаки, яка призвела до значних людських втрат. Станом на ранок 15 травня в Дарницькому районі столиці підтверджено загибель 24 осіб, серед яких троє дітей. Рятувальні служби працювали безперервно протягом доби, розбираючи завали та шукаючи зниклих після влучання ракети в житлову багатоповерхівку.



