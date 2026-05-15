Путин нашел коварный способ сделать жизнь украинцев невыносимой: раскрыт страшный сценарий

Украинские силы противовоздушной обороны ежесуточно уничтожают до двух тысяч российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки одной из бригад Национальной гвардии Украины Игорь Яременко.

По его словам, такая интенсивность применения дронов со стороны России свидетельствует о системном расширении этого направления в ведении боевых действий. Москва не только активно использует беспилотники на фронте, но и параллельно формирует масштабный резерв операторов — в перспективе их количество может составить около 200 тысяч человек.

Военный отметил, что Украина также быстро адаптируется к новым условиям войны и развивает свои беспилотные способности. Дроны уже стали одним из ключевых инструментов на поле боя, ведь позволяют обнаруживать и уничтожать логистические маршруты противника, нарушать поставки боеприпасов, продовольствия и усложнять эвакуацию раненых.

Фактически беспилотные системы превратились в один из решающих элементов современного конфликта, формируя новую тактику ведения войны. Обе стороны активно развивают это направление, пытаясь получить преимущество в воздухе и земле без прямого контакта крупных подразделений.

Параллельно на фронте продолжаются активные боевые действия. Украинские Силы обороны продолжают контрнаступательные и стабилизационные операции на отдельных участках, в частности, сообщается о возобновлении контроля над населенным пунктом Одрадне на Харьковщине и прилегающими территориями.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Киеве продолжают ликвидировать последствия масштабной российской атаки, которая привела к значительным человеческим потерям. По состоянию на утро 15 мая в Дарницком районе столицы подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Спасательные службы работали непрерывно в течение суток, разбирая завалы и отыскивая пропавших после попадания ракеты в жилую многоэтажку.