Днем 15 мая российские войска совершили очередную воздушную атаку на Запорожье, применив беспилотники для удара по одному из промышленных объектов города. В результате попадания возник масштабный пожар, а над районом инцидента поднялся густой черный дым, который был виден из разных частей города.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что удар пришелся по инфраструктурному предприятию, где был поврежден резервуар с горюче-смазочными материалами. Это привело к быстрому распространению огня и осложнило работу спасательных служб.

По официальным данным, один человек погиб на месте в результате атаки. Еще трое мужчин получили серьезные ранения. Пострадавшим 54, 60 и 63 года. Все они получили взрывные травмы разной степени тяжести и были оперативно госпитализированы. Медики отмечают, что состояние пострадавших остается тяжелым, им оказывается непрерывная помощь.

Отдельно в тот же день российские силы нанесли удар по городу Вольнянск. Там беспилотник попал в объект транспортной инфраструктуры. В результате этой атаки два человека получили ранения, информацию об их состоянии уточняют медицинские службы.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили об еще одном инциденте: оккупанты атаковали пригородный пассажирский поезд. Удар произошел рядом с вагоном, однако благодаря оперативной реакции локомотивной бригады, получившей сигнал воздушной тревоги от системы мониторинга, поезд был немедленно остановлен. Пассажиров быстро эвакуировали в безопасное место, что позволило избежать масштабных жертв среди гражданских.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские силы противовоздушной обороны ежесуточно уничтожают до двух тысяч российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки одной из бригад Национальной гвардии Украины Игорь Яременко.