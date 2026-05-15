Страшный дым после "прилета", жертва и раненые: Россия совершила страшный злодей в Запорожье
Страшный дым после "прилета", жертва и раненые: Россия совершила страшный злодей в Запорожье

В результате удара по областному центру по меньшей мере три человека получили ранения

15 мая 2026, 11:50
Клименко Елена

Днем 15 мая российские войска совершили очередную воздушную атаку на Запорожье, применив беспилотники для удара по одному из промышленных объектов города. В результате попадания возник масштабный пожар, а над районом инцидента поднялся густой черный дым, который был виден из разных частей города.

Атака на Запорожье. Фото: из открытых источников

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что удар пришелся по инфраструктурному предприятию, где был поврежден резервуар с горюче-смазочными материалами. Это привело к быстрому распространению огня и осложнило работу спасательных служб.  

По официальным данным, один человек погиб на месте в результате атаки. Еще трое мужчин получили серьезные ранения. Пострадавшим 54, 60 и 63 года. Все они получили взрывные травмы разной степени тяжести и были оперативно госпитализированы. Медики отмечают, что состояние пострадавших остается тяжелым, им оказывается непрерывная помощь.

Отдельно в тот же день российские силы нанесли удар по городу Вольнянск. Там беспилотник попал в объект транспортной инфраструктуры. В результате этой атаки два человека получили ранения, информацию об их состоянии уточняют медицинские службы.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили об еще одном инциденте: оккупанты атаковали пригородный пассажирский поезд. Удар произошел рядом с вагоном, однако благодаря оперативной реакции локомотивной бригады, получившей сигнал воздушной тревоги от системы мониторинга, поезд был немедленно остановлен. Пассажиров быстро эвакуировали в безопасное место, что позволило избежать масштабных жертв среди гражданских.  

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские силы противовоздушной обороны ежесуточно уничтожают до двух тысяч российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки одной из бригад Национальной гвардии Украины Игорь Яременко.



