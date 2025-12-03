Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером скасували після переговорів із Путіним: що відомо

Запланована зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером у Брюсселі була несподівано скасована. Про це повідомив журналіст Euronews Алекс Рафоглу, посилаючись на кілька незалежних джерел.

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Алекс Рафоглу повідомив, що зустріч з Зеленським скасували після переговорів американської делегації з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

"За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому", — стверджує журналіст.

За словами Рафоглу, у Кремлі заявили, що після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер "обіцяли" не летіти до Брюсселя, а вирушити безпосередньо до Вашингтона, де мають доповісти про результати переговорів Трампу. Про це також говорив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Ще напередодні Алекс Рафоглу повідомляв, що зустріч у Брюсселі мала відбутися після візиту американців до Москви. За його словами, двоє джерел знайомих із деталями, підтверджували журналісту, що Віткофф і Кушнер планували особисто поінформувати Зеленського про результати переговорів з Путіним.

Сам Зеленський також заявляв, що Україна очікує на сигнали від американської делегації одразу після її контактів у Росії. Президент підкреслював, що подальші дипломатичні кроки Києва залежатимуть від цих переговорів.

