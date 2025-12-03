logo_ukra

BTC/USD

92723

ETH/USD

3050.24

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером скасували після переговорів із Путіним: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером скасували після переговорів із Путіним: що відомо

Після переговорів із Путіним американці Стів Віткофф і Джаред Кушнер скасували зустріч із Зеленським у Брюсселі.

3 грудня 2025, 08:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Запланована зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером у Брюсселі була несподівано скасована. Про це повідомив журналіст Euronews Алекс Рафоглу, посилаючись на кілька незалежних джерел.

Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером скасували після переговорів із Путіним: що відомо

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Алекс Рафоглу повідомив, що зустріч з Зеленським скасували після переговорів американської делегації з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. 

"За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому", — стверджує журналіст.

За словами Рафоглу, у Кремлі заявили, що після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер "обіцяли" не летіти до Брюсселя, а вирушити безпосередньо до Вашингтона, де мають доповісти про результати переговорів Трампу. Про це також говорив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Ще напередодні Алекс Рафоглу повідомляв, що зустріч у Брюсселі мала відбутися після візиту американців до Москви. За його словами, двоє джерел знайомих із деталями, підтверджували журналісту, що Віткофф і Кушнер планували особисто поінформувати Зеленського про результати переговорів з Путіним.

Сам Зеленський також заявляв, що Україна очікує на сигнали від американської делегації одразу після її контактів у Росії. Президент підкреслював, що подальші дипломатичні кроки Києва залежатимуть від цих переговорів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як закінчаться переговори з Путіним щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що у НАТО заявили про "план Б" на випадок провалу мирних переговорів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/ralakbar/status/1996040946459512919?s=20
Теги:

Новини

Всі новини