Якщо переговори проваляться: у НАТО озвучили «план Б» для України

Європейські країни-члени НАТО позитивно оцінюють дипломатичні зусилля США, спрямовані на припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Країни НАТО мають «план Б» для України. Фото: з відкритих джерел

Водночас вони не впевнені, що ці ініціативи принесуть реальний результат, оскільки Москва не демонструє жодної готовності до компромісу. Про це на умовах анонімності повідомили вісім дипломатів Альянсу в коментарі Радіо Свобода.

Один із посадовців зазначив, що наразі відсутні будь-які сигнали про конструктивну позицію російського президента. Навпаки, за його словами, Росія тільки посилила обстріли українських міст і критичної інфраструктури, причому такими масштабами, яких раніше не спостерігалося.

Інший дипломат охарактеризував нинішній момент як вирішальний, порівнявши напруження переговорного процесу зі "скороваркою". На його думку, реальні очікування від цієї фази переговорів можна буде оцінити лише після повернення спецпредставника США Стіва Віткоффа з Москви.

Найскладнішими питаннями переговорів, за оцінками співрозмовників, залишаються майбутній статус окупованих територій та дієві безпекові гарантії для України. В Альянсі підкреслюють, що жодне остаточне рішення не може бути ухвалене без згоди Києва.

Один із дипломатів припустив, що Путін може не піти на жодні поступки.

"Це буде не тому, що Україна не була готова до компромісу, бо вони готові. Це також не буде тому, що Сполучені Штати продемонстрували брак зусиль, бо вони докладають їх чимало. Єдиною причиною провалу буде непохитність Росії. Єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти – це повна капітуляція України". – сказав співрозмовник.

У разі, якщо дипломатичні ініціативи не принесуть результату, союзники України в Європі готові перейти до альтернативного плану дій.

"План Б для нас досить простий. Це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії", – сказав один з дипломатів.

У НАТО також наголосили, що незалежно від того, як завершиться війна, Москву Альянс й надалі розглядатиме як довгострокову загрозу. За словами одного з посадовців, після завершення бойових дій Росія зможе швидше відновлювати і нарощувати свої військові спроможності, зокрема на північно-західних напрямках. Тому країни НАТО зосередяться на зміцненні власних сил оборони та розвитку оборонної промисловості для ефективного стримування у майбутньому.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський президент Дональд Трамп вкотре нагадав, що йому вдалося "врегулювати вісім воєн", а російсько-українська має стати дев’ятою. За його словами, зараз представники США перебувають у Росії, щоб "подивитися, чи можна це залагодити". Глава Білого дому наголосив, що ситуація залишається вкрай складною.