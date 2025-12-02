Если переговоры провалятся: в НАТО озвучили «план Б» для Украины

Европейские страны-члены НАТО положительно оценивают дипломатические усилия США, направленные на прекращение полномасштабной войны России против Украины.

Страны НАТО имеют план Б для Украины. Фото: из открытых источников

В то же время, они не уверены, что эти инициативы принесут реальный результат, поскольку Москва не демонстрирует никакой готовности к компромиссу. Об этом на условиях анонимности сообщили восемь дипломатов Альянса в комментарии Радио Свобода.

Один из чиновников отметил, что пока отсутствуют какие-либо сигналы о конструктивной позиции российского президента. Напротив, по его словам, Россия только усилила обстрелы украинских городов и критической инфраструктуры, причем такими масштабами, каких раньше не наблюдалось.

Другой дипломат охарактеризовал сегодняшний момент как решающий, сравнив напряжение переговорного процесса со "скороваркой". По его мнению, реальные ожидания от этой фазы переговоров можно будет оценить только по возвращении спецпредставителя США Стива Виткоффа из Москвы.

Самыми сложными вопросами переговоров, по оценкам собеседников, остаются будущий статус оккупированных территорий и действенные гарантии безопасности для Украины. В Альянсе подчеркивают, что ни одно окончательное решение не может быть принято без согласия Киева.

Один из дипломатов предположил, что Путин может не пойти ни на какие уступки.

"Это будет не потому, что Украина не была готова к компромиссу, потому что они готовы. Это также будет не потому, что Соединенные Штаты продемонстрировали нехватку усилий, потому что они прилагают их немало. Единственной причиной провала будет несгибаемость России. Единственный результат переговоров, который россияне, кажется, готовы принять – это полная капитуляция Украины", – сказал собеседник.

В случае если дипломатические инициативы не принесут результата, союзники Украины в Европе готовы перейти к альтернативному плану действий.

"План Б для нас достаточно прост. Это увеличение поддержки Украины, большее оружие для Украины на поле боя, большая поддержка их экономики и усиление санкций против России", – сказал один из дипломатов.

В НАТО также подчеркнули, что независимо от того, как завершится война, Москву Альянс и дальше будет рассматривать как долгосрочную угрозу. По словам одного из чиновников, по завершении боевых действий Россия сможет быстрее восстанавливать и наращивать свои военные способности, в том числе на северо-западных направлениях. Поэтому страны НАТО будут сосредоточены на укреплении собственных сил обороны и развитии оборонной промышленности для эффективного сдерживания в будущем.

Как сообщал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп в очередной раз напомнил , что ему удалось "урегулировать восемь войн", а российско-украинская должна стать девятой. По его словам, сейчас представители США находятся в России, чтобы "посмотреть, можно ли это уладить". Глава Белого дома подчеркнул, что ситуация остается крайне сложной.