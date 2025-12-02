Американський президент Дональд Трамп вкотре нагадав, що йому вдалося "врегулювати вісім воєн", а російсько-українська має стати дев’ятою.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз представники США перебувають у Росії, щоб "подивитися, чи зможемо ми це залагодити". Про це Трамп сказав на засіданні уряду.

Глава Білого дому наголосив, що ситуація залишається вкрай складною.

"У нас є проблема з війною, яку наш народ зараз намагається врегулювати — між Росією та Україною", — сказав Трамп.

При цьому американський президент підкреслив, що США більше не виділяють гроші на війну. Лише продають зброю НАТО.

"Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це залагодити. Складна ситуація, скажу вам, який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, жодного шансу б не було", — зазначив Трамп.

Не забув американський президент і про Нобелівську премію миру, яку для нього нібито постійно відкладають.

Як повідомляв портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін перед зустріччю з представниками США знову заявив, що російські війська окупували Покровськ. За його словами, це місто — добрий плацдарм для вирішення всіх завдань так званої "СВО", "звідси зручно рухатися у всіх напрямках, які вважатиме за потрібне Генштаб РФ".

Видання "Коментарі" також писало, що Путін заявив про війну з Європою. За його словами, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Але якщо Європа почне війну — РФ готова "прямо зараз".

На ці заяви російського диктатора гостро відреагували в МЗС України. Міністр Андрій Сибіга наголосив, що Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона ж розпочала.