logo_ukra

BTC/USD

91930

ETH/USD

3016.16

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп заявив про складну ситуацію й «безлад» у війні РФ проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп заявив про складну ситуацію й «безлад» у війні РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив про «безлад» у війні РФ проти України та вкотре сказав, що «завершив вісім воєн»

2 грудня 2025, 20:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Американський президент Дональд Трамп вкотре нагадав, що йому вдалося "врегулювати вісім воєн", а російсько-українська має стати дев’ятою. 

Трамп заявив про складну ситуацію й «безлад» у війні РФ проти України

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз представники США перебувають у Росії, щоб "подивитися, чи зможемо ми це залагодити". Про це Трамп сказав на засіданні уряду. 

Глава Білого дому наголосив, що ситуація залишається вкрай складною.

"У нас є проблема з війною, яку наш народ зараз намагається врегулювати — між Росією та Україною", — сказав Трамп. 

При цьому американський президент підкреслив, що США більше не виділяють гроші на війну. Лише продають зброю НАТО. 

"Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це залагодити. Складна ситуація, скажу вам, який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, жодного шансу б не було", — зазначив Трамп.

Не забув американський президент і про Нобелівську премію миру, яку для нього нібито постійно відкладають.    

Як повідомляв портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін перед зустріччю з представниками США знову заявив, що російські війська окупували Покровськ. За його словами, це місто — добрий плацдарм для вирішення всіх завдань так званої "СВО", "звідси зручно рухатися у всіх напрямках, які вважатиме за потрібне Генштаб РФ". 

Видання "Коментарі" також писало, що Путін заявив про війну з Європою. За його словами, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Але якщо Європа почне війну — РФ готова "прямо зараз".

На ці заяви російського диктатора гостро відреагували в МЗС України. Міністр Андрій Сибіга наголосив, що Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона ж розпочала.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/live/pZSd7jn9CSc
Теги:

Новини

Всі новини